HEXAGON – Dein neuer Club in Wildbergerhütte

(wS/red) Wildbergerhütte 10.05.2024 | ANZEIGE

Ein neuer Stern am Nachthimmel im Oberbergischen Kreis strahlt hell und zieht Feierwütige in seinen Bann: Der Club Hexagon in Wildbergerhütte, ein Ort der pulsierenden Energie und lebendigen Musik, lädt dazu ein, unvergessliche Nächte zu erleben.

Hinter dem Hexagon steht Mathias & Team, die eine besondere Leidenschaft für Events und Musik haben. Ihr Traum, einen Ort zu schaffen, der Modernität mit rustikalem Charme verbindet, ist nun Realität geworden. Das Herzstück des Clubs, das strahlende Hexagon am DJ Pult, kündigt nicht nur die wechselnden Getränkespecials an, sondern symbolisiert auch die Einheit und den gemeinsamen Geist, der den Club durchdringt.

Ein weiteres Highlight des Clubs ist das einzigartige Design, das Modernität und rustikalen Charme vereint. Die Sechsecke, auch Hexagons genannt, ziehen sich durch den gesamten Club und stehen symbolisch für Einheit und Gemeinschaft.

Ein Herzstück des Designs ist das beleuchtete Hexagon am DJ Pult, das jeden Abend für 15 Minuten in verschiedenen Farben erstrahlt, um besondere Getränkespecials anzukündigen. Diese besonderen Angebote machen jeden Besuch im Hexagon zu einem einzigartigen Erlebnis.

🟩 GRÜN: Alle Biere für nur 2€

🟥 ROT: Alle Shots zum unschlagbaren Preis von 1,50€

🟦 BLAU: Alle Longdrinks für nur 3€

🟪 PINK: Alle Cocktails für nur 5€

Die Liebe zur Musik, die Freude an Events und die mitreißende Energie der Feiernden machen den Club Hexagon zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Nachtszene.

Folgt Hexagon auf Social Media für Updates und Specials:

Facebook: https://www.facebook.com/hexagon.disco

Instagram: https://www.instagram.com/hexagon.disco/

ÖFFNUNGSZEITEN: Freitag, Samstag und vor Feiertagen: ab 22 Uhr

Das HEXAGON wird euer Cluberlebnis zu etwas Besonderem machen. Die Farben des Hexagons wechseln und kündigen an, welches besondere Angebot gerade für euch verfügbar ist. Nutzt die Gelegenheit, um eure Lieblingsgetränke zu unschlagbaren Preisen zu genießen und die Tanzfläche zu rocken!

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch die Magie des Hexagons zu erleben und eine unvergessliche Nacht zu feiern!“

Hexagon Club

Siegener Straße 43

51580 Reichshof (Wildbergerhütte)

Es gibt genügend kostenlose Parkplätze.

Die Entfernung von z.B. Freudenberg zum Hexagon Club in Wildbergerhütte beträgt nur etwa 17 Kilometer, oder von Siegen sind es je nach gewählter Route etwa 25 bis 30 KM.

Mehr Infos auch auf der Homepage hexagon-club.de