Kind von PKW erfasst – schwerer Unfall auf der Marburger Straße in Kredenbach (B508)

(wS/red) Kreuztal 08.05.2024 | Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Kredenbach auf der Marburger Straße (B508). Gegen 16:50 Uhr kollidierte ein 57-jähriger Autofahrer, der von Hilchenbach in Richtung Ferndorf unterwegs war, mit einem unerwartet über die Straße laufenden 10-jährigen Mädchen. Die Kollision verursachte schwere Verletzungen bei dem Kind. Um eine rasche Versorgung zu gewährleisten, wurde der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 25 zur Unfallstelle geflogen. Vor Ort befanden sich neben dem 15-jährigen Bruder auch die Mutter des Mädchens, die einen Schock erlitt und ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Zurzeit (17:50 Uhr) dauern die Unfallaufnahme der Polizei an, und die B508 wurde im Bereich des Unfallortes kurz vor Dahlbruch vollständig gesperrt.

Nach den ersten Informationen vor Ort besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr für das Kind.

Die B508 ist wieder für den Verkehr frei (18:15 Uhr).

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de