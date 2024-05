Kostenloser Sportspaß für Kinder: Das 2. Siegener Jolinchen-Sportfest steht bevor!

(wS/ksb) Siegen 06.05.2024 | Am 12. und 13. Juni haben Gruppen aus den Sportvereinen und den Kitas die Möglichkeit, dort die Stationen des Kindersportabzeichens „Jolinchen“ zu durchlaufen sowie auch darüber hinaus ein abwechslungsreiches Sport- und Spielangebot zu erleben.

Nach einem erfolgreichen 1.Siegener Jolinchen-Sportfest im Jahr 2023, laden die AOK NordWest, die Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V. und die Stiftung „Anstoß zum Leben“ auch in diesem Jahr zu besonderen Tagen im Teamsportpark ein.

Derzeit sind bereits über 300 Kinder aus 15 verschiedenen Einrichtungen und Vereinen angemeldet.

Besonders in den Zeitfenstern an den Nachmittagen gibt es noch freie Kapazitäten für weitere Sportler zwischen 3 und 7 Jahren und deren Gruppen. Auch einzelne Familien sind nach vorheriger Anmeldung herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Interessierte auf der Homepage der Sportjugend (www.die-sportjugend.de) oder über die Geschäftsstelle (Nadine Dietrich (0271 33888575), Daniel Ruiz (0271 33888572); info@die-sportjugend.de)