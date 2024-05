Neues Sportprojekt der Stiftung „Anstoß zum Leben“: „Mädchen & Jungs an den Ball“

(wS/tsps) Siegen 03.05.2024 | Ein Fußballtraining ohne Leistungsdruck, Verpflichtung und Vereinsbindung bietet die Stiftung „Anstoß zum Leben“ ab dem 7. Mai im TeamSportPark. Das Projekt „Mädchen & Jungs an den Ball“ richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren und findet immer dienstags statt.

Trainingszeiten:

• Mädchen: dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr in der Freilufthalle

• Jungen: dienstags von 16:30 bis 18:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz

Die Trainingseinheiten werden von vier qualifizierten Trainerinnen und Trainern geleitet.

Neben Fußball wird einmal im Monat ein weiteres Ballsportangebot wie Basketball, Volleyball, Football oder Tennis integriert, um den Kindern Einblicke in verschiedene Sportarten zu ermöglichen.

Laut Annabell David-Diehl, Geschäftsleitung der Stiftung, steht der Spaß im Vordergrund: „Wir streben eine Atmosphäre ohne Wettkampfdruck an, in der es kein Besser oder Schlechter, keinen Neid und keine Vorurteile gibt.

Jedes Kind ist willkommen. Durch den gemeinsamen Sport wollen wir die Persönlichkeit der Kinder stärken und soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Respekt und Toleranz fördern.“

Das niederschwellige Angebot zielt darauf ab, insbesondere Kinder anzusprechen, die bisher noch nicht den Weg in den Vereinssport gefunden haben. Bei Interesse unterstützt die Stiftung die Kinder auch dabei, in einen regionalen Verein integriert zu werden.

Das Projekt wird von der Volksbank in Südwestfalen als Projektpartner unterstützt. „Wir sind stolz darauf, dieses Projekt fördern zu können und dadurch mehr Kinder zum Teamsport und Bewegung zu motivieren. Sport schafft nicht nur Verbindungen, sondern auch prägende gemeinsame Erlebnisse, die entscheidend für die Entwicklung der Kinder sind“, erklärt Teilmarktleiter Matthias Moos von der Volksbank in Südwestfalen. Interessierte können einfach zu den angegebenen Trainingszeiten vorbeikommen. Bei Fragen steht Annabell David-Diehl per E-Mail unter david@anstosszumleben.de oder telefonisch unter 0151-72475266 zur Verfügung.