Schwerer Verkehrsunfall – Ortsteil Rhonard (Kreisstadt Olpe) – Vollsperrung der Rhonardstraße

(wS/red) Olpe 08.05.2024 | Heute Morgen, am 08.05.2024 gegen 7:48 Uhr, wurde der Polizei Olpe ein Verkehrsunfall auf der Rhonardstraße – in Höhe der Straße Zum Alten Felde gemeldet.

Eine 29-jährige Autofahrerin war auf dem Weg von Olpe in Richtung Altenkleusheim, als sie nach ersten Informationen der Polizei eine 44-jährige Fußgängerin erfasste, die sich im Zusammenhang mit einem Kuhtrieb auf der Straße befand. Die Kollision führte zu schweren Verletzungen der Fußgängerin. Nach der Erstversorgung durch den schnell eintreffenden Rettungsdienst wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

Zum aktuellen Zeitpunkt (9 :00 Uhr) ist ein Unfallaufnahmeteam der Polizei auf dem Weg zur Unfallstelle, um die genauen Umstände zu ermitteln. Die Rhonardstraße ist derzeit aufgrund des Unfalls und der polizeilichen Maßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt.

Update (ots) Bei einem Verkehrsunfall auf der Rhonardstraße (K 6) ist am Mittwochmorgen (8. Mai) gegen 7:50 Uhr eine 44-Jährige schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte die Frau gemeinsam mit ihrem Mann Kühe über die Straße treiben. Zeitgleich befuhr eine 29-Jährige die Kreisstraße mit ihrem Pkw aus Olpe kommend in Richtung B 54. In Höhe der Unfallstelle kam es aus bislang unbekannter Ursache zu dem Zusammenstoß zwischen der Frau und dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte 44-Jährige in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber und ein Notfallseelsorger waren im Einsatz. Die Kreisstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Zur Unfallaufnahme war neben den Polizisten aus dem Kreis Olpe auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) aus dem Oberbergischen Kreis vor Ort. Das Fahrzeug der 29-Jährigen wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden an dem Pkw im vierstelligen Eurobereich.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de