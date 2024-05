Siegener Kinderklinik macht bei Aktion „Saubere Hände“ mit!

(wS/drk) Siegen 06.05.2024 | Bereits seit 2008 läuft die „Aktion Saubere Hände“ zum jährlichen Tag der Händehygiene am 5. Mai eines Jahres als Kampagne zur Verbesserung der Compliance der Händedesinfektion gut in die Zeit. Ziel der Aktion ist unter anderem die Verbesserung der Patientensicherheit in Gesundheitseinrichtungen. Eine zentrale Maßnahme ist die korrekte Händedesinfektion des medizinischen Personals und der Besucher sowie der Patienten in Kliniken und Praxen. So können Übertragungen von Erregern und die damit verbundene Gefahr von Infektionen minimiert werden.

Die Hygiene-Abteilung der DRK-Kinderklinik Siegen hat sich auch dieses Jahr wieder eine besondere Aktion ausgedacht, um auf den Aktionstag aufmerksam zu machen. Das Team der Krankenhaushygiene, Chefarzt Markus Pingel sowie die Hygienefachkraft, Katharina Berg, haben über 500 Hände aus Plätzchenteig mit freundlicher Unterstützung der Großbäckerei Schneider GmbH backen lassen. Diese wurden an die Patienten, Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Die Mitarbeiter der Siegener Kinderklinik werden zudem in regelmäßigen Hygieneschulungen auf die Notwendigkeit der korrekten Händehygiene zum Eigen- und Fremdschutz hingewiesen. In allen Bereichen und Einrichtungen hängen Hinweise und Anleitungen zur Erinnerung. Am Haupteingang konnten die kleinen Patienten aber auch die Besucher anhand einer entsprechenden Teststation mit speziellem UV-Licht die korrekte Durchführung selbst überprüfen. „Händehygiene ist das zentrale Element, das eine Pflegefachkraft mit als erstes in der Ausbildung erlernt. Und dennoch müssen wir uns alle immer wieder dafür zu sensibilisieren, die Händedesinfektion korrekt und nach jeder sensiblen Tätigkeit wieder durchzuführen“, so Katharina Berg.

