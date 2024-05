Siegener Tafel e.V. und Rapid Relief Team (RRT) schenken gemeinsam

(wS/st) Siegen 23.05.2024 | Die Freude war groß, als die Care-Kits des RRTs an die Bedürftigen in Siegen verteilt wurden. Vor zwei Woche spendete das RRT 200 Care-Kits an die Siegener Tafel e.V.,

die in den letzten Tagen an die Bedürftigen ausgegeben wurden. Die Care-Kits sind für den Einsatz in Katastrophen- und Kriegsgebieten entwickelt worden, um Menschen in Not mit den nötigsten Drogerieartikeln zu versorgen. „Für die Meisten ist der Kauf von Zahnbürste und Zahnpasta ganz normal. Doch viele Menschen in Armut überlegen es sich zweimal, ob beispielsweise eine neue Zahnbürste nötig ist oder die Alte noch benutzt werden kann.“, berichtete Tim Müller, Pressesprecher der Siegener Tafel e.V..

Die Siegener Tafel e.V. versorgt über 3.500 Gäste mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln; alles Waren, die von Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen gespendet werden. Verteilt werden die Artikel so, dass Sie sinnvoll verwendet werden können.

„Meistens verteilen wir Lebensmittel, die von Firmen in der Umgebung gespendet werden.“ sagte Tim Müller weiter. „Pakete aus dem Drogeriebereich verschenken zu können, wie so ein Care-Kit, freut uns sehr“.

Haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel sind bei der Siegener Tafel e.V. gern gesehen und können bei der Siegener Tafel e.V. zu den Bürozeiten oder nach Absprache abgegeben werden.

v.l. Tim Müller (Siegener Tafel e.V.), Angus Otto (RRT) und Toledo Brusius (RRT)