K44-Unfall zwischen Laibach und Hüttental: Audi kippt, Golf bleibt zerstört am Straßenrand

(wS/red) Bad Berleburg 16.06.2024 | Ein spektakulärer Verkehrsunfall auf der K44 zwischen Laibach und dem Hüttental endete am Samstagnachmittag mehr als glimpflich. Zwei beschädigte Pkw sind die Bilanz des Unfalles. Verletzt wurde zum Glück niemand. Dennoch war der Aufprall heftig: Beiden Pkw, einem Audi und einem Golf wurden jeweils die Vorderseite der Fahrerseite abgerissen, das Rad des Audis löste sich komplett vom Fahrzeug. Der Audi kippte auf die Beifahrerseite, der Golf blieb total zerstört am Straßenrand stehen. Keiner der beiden jungen Männer, die in den Autos saßen, wurde bei dem Unfall verletzt.

Der Audifahrer war am Samstagnachmittag vom Laibach kommend in Richtung Hüttental unterwegs und schnitt laut Polizei vor Ort in Höhe des Brücher Hofes die Kurve. Dabei kollidierte er mit einem entgegen kommenden VW Golf. Beide Fahrzeuge fuhren noch einige Meter weiter, waren aber aufgrund der Beschädigungen nicht mehr kontrollierbar. In der Teeerdecke an der Unfallstelle entstand eine riesige und deutliche Schlagmarke, die zeigt, auf welcher Höhe die Fahrzeuge sich ursprünglich getroffen haben. Die Spuren der jeweiligen Fahrzeuge zeichnen den weiteren Weg nach dem Unfall: Der Golf geriet auf den rechten Randstreifen und blieb dort schwer beschädigt stehen, nach dem er noch einen Leuchtpfosten überrollt hatte.

Der Audi geriet nach links in eine Böschung und kippte von dort schließlich auf die Beifahrerseite wieder zurück auf die Straße.

Aus beiden Fahrzeugen traten Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr Bad Berleburg alarmiert wurde, um das Öl zu binden. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten von der Polizei voll gesperrt.

Beide Fahrzeuge wurden total zerstört und mussten abgeschleppt werden.

Fotos: wirSiegen.de

