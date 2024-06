Chor- und Orchesterkonzert am 23. Juni um 18 Uhr in St. Joseph

(wS/ds) Siegen 15.06.2024 | Am 23. Juni um 18 Uhr in St. Joseph führt der Kammerchor Weidenau unter Leitung von Helga Maria Lange die Messe in D-Dur von Antonín Dvořák in der Fassung für Chor, Soli, Streicher und Orgel auf. Dvořák verbindet in dieser wunderschönen Messe volksliedhaft geprägte Melodien mit spätromantischem Ausdruck.

Außerdem singt der Kammerchor Weidenau einige Teile aus dem „Magnificat“ des 1980 geborenen Norwegers Kim André Arnesen. In diesem zeitgenössischen „Lobgesang Mariens“ werden traditionelle und zeitgenössische Musikelemente miteinander verbunden.

Als Solisten wirken Andrea Artmann (Sopran), Christina Schmitt (Alt), Thomas Iwe (Tenor) und Hanno Kreft (Bass) mit, die das Programm durch biblische Lieder von A. Dvořák erweitern.

Die Camerata Instrumentale Siegen und Tobias Leschke (Iserlohn) begleiten den Chor.

Dieses Konzert ist auch eine Vorbereitung der für den Diözesantag der Kirchenchöre der Erzdiözese Paderborn am 21. September. Dazu ist der Kammerchor Weidenau vom Referat Kirchenmusik ausgewählt und beauftragt worden, nachmittags um 16 Uhr ein Chorkonzert in der Gaukirche neben dem Paderborner Dom zu veranstalten und führt dann die Messe in D-Dur von A. Dvořák in der Orgelfassung auf.

Im Konzert am 23.6. in St. Joseph ist die Messe aber mit Solisten und Orchester zu hören.

Der Eintritt beträgt 15 €, ermäßigt 12 €.

