SiegenGospelChoir sucht erfahrene Sängerinnen und Sänger für Projektchor

(wS/sgc) Siegen 07.05.2024 | Der SGC startet im Juni 2024 sein neues Projekt „We shall overcome – The History of Gospel“ – die musikalische und politische Geschichte der Gospelmusik.

Hierzu lädt der Chor erfahrene und interessierten Sängerinnen und Sänger herzlich ein.

Helmut Jost, der bekannte heimische Musiker, Spezialist für Gospelmusik und Leiter des SGC, fasst die Geschichte der Gospelmusik, welche ihren Ursprung in den Songs afro-amerikanischer Sklaven hat, in einem äußerst gelungenen Konzept aus Musik und Lesungen zusammen. Musikalisch umfasst das Projekt die gesamte Bandbreite von Spirituals bis Modern Gospel.

Die Proben zum neuen Projekt beginnen am 13.06.2024 um 20.00 Uhr in der Johanneskirche der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Rödgen-Wilnsdorf. Weitere Infos unter www.siegengospelchoir.de