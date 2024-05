Start in die Naturfreibadsaison mit kleinen Einschränkungen: Stadt Kreuztal sucht noch Rettungsschwimmer/innen

(wS/kr) Kreuztal 22.05.2024 | Nachdem das Warmwasserfreibad Buschhütten bereits am 11. Mai die ersten Gäste begrüßen konnte, steht am 01. Juni auch der Saisonstart in den drei Naturfreibädern in Ferndorf, Eichen und Krombach an. Bis voraussichtlich 01. September werden die Bäder täglich von 13.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet haben. Allerdings zeichnen sich aktuell leichte Einschränkungen ab: Es fehlen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, um den Regelbetrieb lückenlos zu gewährleisten.

Aus diesem Grund werden die Kreuztaler Naturfreibädern voraussichtlich an folgenden Tagen leider geschlossen bleiben müssen:

Freibad Eichen: 06.06. und 20.06.

Freibad Ferndorf: 06.06., 13.06., 26.06. und 27.06.

FB Krombach: 06.06., 13.06., 18.06., 20.06., 25.06. und 27.06.

Die Kreuztaler Stadtverwaltung bittet alle Gäste um Verständnis.

Zudem sucht die Verwaltung auch noch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer;

Bewerbungen sind herzlich willkommen. Wer Interesse hat, sollte mindestens 18 Jahre alt sein und das gültige Rettungsschwimmabzeichen in Silber und einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben (beides nicht älter als 2 Jahre).

Wer noch einen Erste-Hilfe-Kurs nachholen muss, kann eine Kostenübernahme durch die Stadtverwaltung in Anspruch nehmen. Der aktuelle Stundenlohn liegt gemäß Entgeltgruppe 3 TVöD bei 16,29 Euro (brutto) plus Zuschläge für den Dienst an Wochenenden und Feiertagen. Übrigens: Auch Bewerbungen von fitten Ruheständler/innen werden sehr gerne entgegengenommen.

Alle Infos finden Sie auch auf der städtischen Internetseite unter Karriere « Stadtverwaltung, Stadt Kreuztal



.

