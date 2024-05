Stefan Feldmann neuer (Spieler-)Trainer der SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden

(wS/sgw) Wilnsdorf 21.05.2024 |Stefan Feldmann wird in der Saison 2024/2025 neuer Spielertrainer der 2. Mannschaft der SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden. Dies gab Marc Mühlhahn, Mitglied der sportlichen Leitung der SG WWW, jetzt bekannt.

Stefan Feldmann ist gelernter Stürmer, 36 Jahre alt, verheiratet, hat eine Tochter und wohnt mit seiner Familie in Salchendorf(Nkn).

Der gebürtige Olper war von 1992 bis 2018 bei den Sportfr. Biggetal aktiv und kam über eine Zwischenstation bei Germania Salchendorf als Spieler zum A-Ligisten SG Siegen-Giersberg, wo er zum Saisonende als Spieler aufhört.

Feldmann hat sich als Jugendtrainer von der F-Jugend bis zur A-Jugend in Biggetal und als C-Jugendtrainer bei der SG Siegen-Giersberg engagiert. Nun möchte er seine breite Erfahrung auch als Seniorentrainer nutzen und die SG WWW II übernehmen.

„Die SG WWW hat insgesamt ein gutes Potential. Die 2. Mannschaft soll auf Perspektive einen stabilen sportlichen Unterbau der 1. Mannschaft bieten. Hier wollen wir vor allem etliche junge Spieler aus der Jugend integrieren, wo die SG-Vereine TuS Wilnsdorf/W. und VfB Wilden gemeinsam bereits seit vielen Jahren erfolgreiche Aufbauarbeit leisten. Ich freue mich auf die neue Tätigkeit mit sehr guten sportlichen und strukturellen Rahmenbedingungen bei der SG WWW“, erklärt Stefan Feldmann beim Vorstellungstermin auf der Wildener Artur-Reichmann-Sportanlage.

„Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang unserem bisherigen und scheidenden Chefcoach Dennis Schmidt für insgesamt 8 Jahre als hauptverantwortlichen Trainer und hier für seinen engagierten Einsatz für den VfB Wilden, die SG Wilden/Gilsbach und die SG WWW, in für kleinere Vereine immer schwierigeren Zeiten des demografischen Wandels auch im Fußball. Mit Stefan Feldmann als Spielertrainer haben wir einen kompetenten Nachfolger gefunden“, erklärt Marc Mühlhahn für die SG WWW.



Foto: rechts Stefan Feldmann, neuer Spielertrainer der SG WWW II – links Marc Mühlhahn, sportliche Leitung der SG WWW