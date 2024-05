Tourist Information & Projektmanagement – Stadtmarketing Siegen GmbH kündigt drei besondere Führungen an

(wS/si) Siegen 23.05.2024 | Stadtführungen in Siegen

„Rund ums Krönchen“ am Sonntag, 02. Juni 2024 um 14.30 Uhr

Weiter geht es mit dem Klassiker „Rund ums Krönchen“. Der informative und spannende Stadtspaziergang, diesmal fachkundig begleitet von Frau Adrienne Nix, beginnt am Oberen Schloss und beleuchtet zunächst die Geschichte desselben, als auch den Werdegang der Fürsten von Nassau-Oranien bzw. Nassau-Siegen.

Anschließend führt der Weg bergab zu Nikolaikirche und Rathaus, bietet erstaunliche Einblicke in die noch vorhandene Altstadt und geht weiter über Unteres Schloss bis zur Martinikirche, dem ältesten Gebäude in der Stadtgeschichte.

Übrigens: Auch die sonst fest verschlossene Gruft des Fürsten Johann Moritz ist Bestandteil des Rundgangs und kann bei dieser Gelegenheit in aller Ruhe besichtigt werden.

Anmeldungen für dieses kostenpflichtige Angebot (10 € pro Erw / 5 € pro K) sind ab sofort möglich unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303 82822. Anmeldeschluss ist Freitag, der 31.05.24 bis 16.00 Uhr

„Altes Handwerk – Flotte Sprüche“

ein amüsanter Rundgang durch Siegens Altstadt am Sonntag, den 02.06.24 ab 14.30 Uhr

„Spruth, das ist ein Färber, Göbel ist ein Gerber, der Reusch wohnt in einem anderen Haus – und Du bist raus !“ (Siegerländer Kinderreim)

Auf dem Weg durch das alte Handwerkerquartier in der Siegener Altstadt ist das Leben vergangener Zeit auch heute noch spürbar, denn viele alte Handwerksberufe haben ihre Spuren in unserem Sprachverlauf hinterlassen. Sicherlich haben Sie sich auch schon einmal gefragt:

Warum musste der Schuster bei seinen Leisten bleiben und wieso rief man:“ Herein, wenn’s kein Schneider ?“ Was bedeutet es „auf den Hund gekommen zu sein“ ? Oder hatte der Bader vielleicht einen Zahn zuviel gezogen, wenn er die Herren „Über den Löffel balbierte“ ?

Und warum trieb sich der Henker im Winter nachts hinter den Häusern herum ?

Das und noch viel mehr erfahren Sie am Sonntag, den 02.06.24 ab 14.30 Uhr, Treffpunkt Brunnen auf dem Marktplatz / Oberstadt,wenn Stadtführerin Ingrid Heinz alte Zeiten wieder lebendig werden lässt.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw: 12,00 € / K (6-14): 6,00 €), Anmeldungen werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303- 82822 entgegengenommen. Anmeldeschluss: Freitag, 31.05.24 / 15 Uhr

„Stadtmauerführung“

Einblick in ein spannendes Kapitel der Vergangenheit, gibt es bei einer Stadtführung unter dem Titel „Die Siegener Stadtmauer in alter Zeit – vom Bau und zur Finanzierung der städtischen Verteidigungseinrichtungen“. Nicht unerhebliche Teile der alten Verteidigungsanlagen der Stadt Siegen, sowie der Befestigungen des Oberen Schlosses auf dem Siegberg, aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit haben sich erhalten und werden bei der Führung entlang ihres noch deutlich erkennbaren Verlaufs gezeigt.

Die Führung ist kostenpflichtig und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Hauptportal der Martinikirche. Eine Anmeldung für diesen Rundgang ist ab sofort möglich bei der Stadtmarketing Siegen GmbH unter Tel. (0271) 303-82822 oder unter E-Mail: hallo@visitsiegen.de bis Freitag, 07.06.2024, 15.00 Uhr unbedingt erforderlich.



