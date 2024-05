Verkauf von Schätzen und Trödel – 3. Westenergie Flohmarkt am 25.05. in der Friedrichstraße Siegen

(wS/we) Siegen 21.05.2024 | Der Westenergie Flohmarkt geht in die 3. Runde. Nach dem Erfolg in der Vergangenheit lädt Westenergie am Samstag, dem 25. Mai 2024 in den Energiepark in der Friedrichstraße ein. Wie gewohnt, werden kostenlose Parkmöglichkeiten im angrenzenden Firmen-Parkhaus zur Verfügung gestellt und auch der Eintritt ist frei. Der Verkauf beginnt um 11:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr.

Kostenlose Standflächen können unter siegen800@westenergie.de angefragt werden.

Foto: Westenergie AG