„Wie holt man sich gerichtliche Genehmigungen ein?“ Fortbildungsveranstaltung „Ehrenamtliche rechtliche Betreuung“ am 16. Mai

(wS/si) Siegen 07.05.2024 | Ehrenamtliche rechtliche Betreuer unterstützen Personen, die ihren Alltag nicht mehr ohne fremde Hilfe bewältigen können. Für rechtliche Betreuer ist die Unterstützung in verschiedene Aufgabenbereiche unterteilt, in denen festgelegte Pflichten erfüllt werden müssen. In diesen Bereichen gibt es viele Aspekte, die beachtet werden müssen oder besonders wichtig sind. Die Arbeitsgemeinschaft „Ehrenamtliche rechtliche Betreuung“ stellt diese Bereiche in verschiedenen

Fortbildungsveranstaltungen vor und klärt Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Zu einem der genannten Aufgabenbereiche zählt die Vermögenssorge. Wie schützt man das Vermögen der zu betreuenden Person? Wie verwaltet man das Haus- oder Grundeigentum am besten? Wie holt man sich gerichtliche Genehmigungen ein?

Diese und noch weitere Fragen werden in dem Vortrag „Vermögenssorge als Aufgabenbereich“ von dem Betreuungsverein Katholischer Frauen e.V. erläutert.

Die Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft „Ehrenamtliche rechtliche Betreuung“ findet am Donnerstag, 16. Mai 2024, um 18 Uhr in Raum 109 im Rathaus Geisweid (Lindenplatz 7, 57078 Siegen; gegenüber dem Großen Saal) statt. Eine vorherige Anmeldung ist unter 0271 333-2710 oder per Mail an betreuungsbehoerde@kreissiwi.de nötig.