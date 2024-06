3. Oldtimer-Treffen am Roten Platz in Kreuztal am Sonntag, den 23.06.2024 von 10:00 bis 13:00 Uhr

(wS/red) Kreuztal 19.06.2024 | Schon die traditionellen vergangenen ersten Oldtimer Treffen auf dem Roten Platz in Kreuztal in der Frühjahr Sommersaison 2024 konnten wieder als Publikumsmagnet mit überraschend vielen Ausstellern von mobilem Kulturgut auf Rädern angesehen werden. So freuen sich die Oldtimerfreunde Kreuztal auch am kommenden Sonntag wieder auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher bei voraussichtlich guten Wetterverhältnissen.

Zufahrt über Ziegeleifeld bzw. Marburger Str. aus Richtung Ferndorf/Hilchenbach

Fotos: wirSiegen.de

