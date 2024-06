Ab sofort Tempo 30 auf der Nassauischen Straße in Burbach

(wS/bu) Burbach 20.06.2024 | Am 14. März vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat nach ausführlicher Beratung beschlossen, auf einem Teil der Nassauischen Straße Tempo 30 einzuführen. Nach Rücksprache mit der Verkehrskommission des Kreises Siegen-Wittgenstein, die zunächst eine Tempo-30-Zone vorgeschlagen hatte, wurde die Maßnahme nun auf Wunsch der Gemeinde umgesetzt. Anders als bei einer Tempo-30-Zone, in der Rechts vor Links gilt, bleibt bei der einfachen Begrenzung der Maximalgeschwindigkeit die geltende Vorfahrtsregelung bestehen. Das heißt: Die Verkehrsteilnehmer, die auf der Nassauischen Straße unterwegs sind, haben an den Abzweigen „Gäßchen“ und „Saynscher Hof“ weiterhin Vorfahrtsrecht.

Die neue Tempo-30-Regelung gilt aus Richtung Wahlbach kommend direkt hinter der rechtsseitigen Abbiegung in den Eicher Weg und somit einige Meter vor dem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) auf Höhe des Aldi-Marktes. Aufgehoben wird die Geschwindigkeitsbegrenzung unmittelbar vor der Einfahrt Burgweg, also direkt am Haupteingang des Kundenzentrums der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. Zwischen Beginn und Ende der gedrosselten Maximalgeschwindigkeit erinnern auf Höhe der Adler-Apotheke (aus Richtung Wahlbach kommend) und in der Gegenrichtung am Haus Nassauische Straße 26a (ehemals Gentlemen‘s Barber Shop) weitere Tempo-30-Schilder an die veränderte Regelung.

Die bestehende Regelung für den ruhenden Verkehr (Parken) bleibt unverändert. Ab Einmündung Eicher Weg bis zum Kreisel Jägerstraße gilt grundsätzlich ein eingeschränktes Parkverbot an der Straße (Verkehrszeichen Typ 1, Nr. 286-50 StVO). Aber: Von montags bis freitags, jeweils von 7 bis 19 Uhr, sowie samstags von 7 bis 14 Uhr ist das Parken mit Parkscheibe in den dafür gekennzeichneten Flächen für zwei Stunden gestattet.

Zwischen Eicher Weg und Burgweg gilt auf der Nassauischen Straße ab sofort eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in beiden Richtungen. Foto: Gemeinde Burbach