An der Sieg: Geh- und Radweg-Teilstück zwischen Siegen und Weidenau gesperrt

(wS/si) Siegen 04.06.2024 | Aufgrund von Bauarbeiten ist ab heute (Dienstag, 4. Juni 2024) zwischen der Heeserstraße und der Straße „Siegufer“ ein Teilstück des Gehweges, der auch durch den Radverkehr genutzt wird, gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich ein Jahr an, Umleitungen werden ausgeschildert.

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) führt hier Kanalarbeiten durch. Für diese Maßnahme muss nahezu der gesamte vorhandene Geh- und Radweg in Anspruch genommen werden. Deshalb soll in diesem Zuge auch gleich ein ca. 330 Meter langes Teilstück des Weges erneuert und zudem breiter gestaltet werden. Darüber hinaus wird siegseitig ein neues Geländer angebracht. Die Maßnahme war bereits vor einiger Zeit in die Wege geleitet worden, allerdings hatten die Anforderungen im Bereich Natur- und Gewässerschutz eine lange Planungszeit in Anspruch genommen. Die Gesamtkosten für den Wegeausbau (ca. 450.000 Euro) werden zu 70 Prozent durch die Bezirksregierung Arnsberg gefördert.

Foto: Stadt Siegen