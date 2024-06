B508: Verkehrsführung in Hilchenbach-Allenbach läuft ab Donnerstag über die neue Baustraße

(wS/hi) Hilchenbach 28.06.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen baut aktuell die B508 im Bereich zwischen Hilchenbach-Allenbach und Dahlbruch aus. Mit dem Übergang in einen neuen Bauabschnitt wird in der kommenden Woche auch eine neue Verkehrsführung im Baustellenbereich eingerichtet. Ab Donnerstag (04.07.) wird der Verkehr für beide Fahrtrichtungen ohne Ampelregelung über die provisorische Baustraße geführt, die in den Stiftswiesen parallel der B508 errichtet wird. Diese Verkehrsführung bleibt voraussichtlich bis zum Ende der Baumaßnahme bestehen.



