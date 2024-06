Burbacher Heimat-Preis wird zum 5. Mal ausgelobt

(wS/bu) Burbach 18.06.2024 | Im vergangenen September hat der Rat einstimmig das überarbeitete Leitbild der Gemeinde Burbach beschlossen, das mit „LebensWERTE Dörfer“ überschrieben ist. Die seit 2017 bestehende

titelgebende Burbach-Initiative wurde dabei zu einer Entwicklungsstrategie weiterentwickelt. Diese verfolgt ein klares Ziel: „die konsequente und nachhaltige Sicherung sowie Förderung der Lebens- und Arbeitsqualität in den einzelnen Dörfern der Gemeinde Burbach“. Anders ausgedrückt: Burbach soll als Heimat für die heutigen sowie für künftige Generationen erhalten und gestärkt werden. Das Ehrenamt leistet hierzu einen ganz wesentlichen Beitrag. Zahlreiche große und kleine Projekte werden jährlich von engagierten Bürgerinnen und Bürgern angestoßen, mal als Privatperson, deutlich öfter im Verein, in einer Initiative oder Einrichtung organisiert. Das Burbacher Vereinsregister zählt ca. 140 Vereine und Ortsgruppen. Seit 2020 unterstützt die Gemeinde Burbach dieses Engagement zusätzlich im Rahmen des Heimat-Preises. Das Preisgeld von jährlich 5.000 Euro wird mit Landesmitteln finanziert, NRW-weit initiiert hat das Programm das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Bisher wurden über den Burbacher Heimat-Preis 11 Projekte mit insgesamt 20.000 Euro prämiert. Im laufenden Jahr 2024 können bis zu drei weitere Projekte dazukommen, denn der Heimat-Preis wird nun zum fünften Mal in Folge ausgelobt.

Zuletzt hatte das Graffiti-Projekt des Jugendtreffs Burbach am Busbahnhof des Schulzentrums die meisten Stimmen im Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung erhalten, dessen Mitglieder als Jury des Heimat-Preises fungieren. Die Jugendlichen freuten sich über 2.500 Euro Unterstützung. Mit dem Dorftreff Wanersch in Holzhausen (1.500 Euro) und dem Ehrenamtscafé „Natürlich – mehr Leben in Burbach“ (1.000 Euro) wurden 2023 noch zwei weitere Angebote ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die Dorfgemeinschaften und das Heimatgefühl verdient gemacht haben. Nun geht es in die nächste Runde und es werden wieder neue, unterstützungswürdige Projekte gesucht.

Bewerben können sich Gruppen, Vereine, Organisationen, Initiativen und lose Zusammenschlüsse von Menschen sowie Einzelpersonen, die an Projekten arbeiten, die

 abgeschlossen sind bzw. die bis zur Vergabe-Entscheidung (d.h. bis Ende November) abgeschlossen

sein werden,

 einen Beitrag zur Erhaltung von Traditionen sowie zur Pflege des Brauchtums leisten und der

Fortführung und Stärkung des lokalen oder regionalen Erbes dienen,

 sich durch Nachhaltigkeit auszeichnen und längerfristig angelegt sind,

 der Bewahrung und Stärkung der lokalen bzw. der regionalen Identität dienen,

 einen Beitrag zur Bewahrung und Stärkung der Verwurzelung von Menschen in der Gemeinde

Burbach leisten oder zur Bewahrung und Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes der Menschen in der Gemeinde Burbach dienen.

In der Gemeinde Burbach steht für solche Projekte wieder ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro zur Verfügung. Die Gesamtsumme kann auf maximal drei Preisträger aufgeteilt werden. Über die abschließende Preisvergabe entscheidet der Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung.

Bis zum 22.09.2024 können Bewerbungen schriftlich eingereicht werden an

Gemeinde Burbach

Büro Bürgermeister

z.Hd. Tim Lehmann

Eicher Weg 13

57299 Burbach

oder bevorzugt per E-Mail an t.lehmann@burbach-siegerland.de.

Die Bewerbung sollte eine kurze Projektbeschreibung (idealerweise inklusive anschaulicher Fotos, Skizzen oder Plänen) sowie eine Begründung enthalten, warum sich gerade diese Maßnahme in besonderer Weise um das Thema Heimat verdient macht bzw. gemacht hat.