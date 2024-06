Das Studierendenwerk Siegen feiert Festakt zum 50-jährigen Jubiläum

(wS/sw) Siegen 12.06.2024 | Das Studierendenwerk Siegen feiert heute im Rahmen eines offiziellen Festaktes sein 50-jähriges Bestehen. Nachdem im April bereits eine große Mensa-Party für die Studierenden veranstaltet wurde, wird heute mit den Mitarbeitenden und Wegbegleitern gefeiert. Dr. Insa Deeken, Geschäftsführerin des Studierendenwerks, will sich ganz besonders bei den Mitarbeitenden bedanken: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben täglich ihr Bestes, um eine starke Unterstützung für die Studierenden in Siegen zu sein. Durch ihr Herzblut, ihr tatkräftiges Engagement und ihre Kompetenz ist es uns gelungen, mit dem Wandel des Studiums Schritt zu halten und bis heute Dienstleistungen bereitzuhalten, die dazu beitragen, dass Studieren in Siegen gelingt!“

Am 1. März 1974 wurde das Studentenwerk Siegen (jetzt: Studierendenwerk) gegründet und steht seither als sozialer Dienstleister an der Seite der Universität Siegen. Es kümmert sich um die sozialen Rahmenbedingungen für die Studierenden und sorgt damit für mehr Chancengerechtigkeit im Studium. Das Studierendenwerk betreibt drei Mensen, einen Food Court und ein Bistro, es berät zum Thema Studienfinanzierung, insbesondere BAföG, es stellt günstige und campusnahe Wohnheimplätze zur Verfügung und bietet Möglichkeiten der Kinderbetreuung an.

Wer sich für die Geschichte des Studierendenwerks Siegen interessiert, kann auf der Jubiläums-Website http://50jahre.studierendenwerk-siegen.de/ vorbeischauen. Hier präsentiert das Studierendenwerk die Highlights und wichtigsten Weichenstellungen der vergangenen fünf Jahrzehnte.