Diakonie Klinikum Bethesda international vertreten – Dr. Ralf-Achim Grünther referiert bei Weltkongress der Orthopädietechnik in Leipzig

(wS/dia) Freudenberg / Leipzig 06.06.2024 | Das Diakonie Klinikum wurde durch Dr. Ralf-Achim Grünther, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie technischer Orthopädie am „Bethesda“ in Freudenberg, beim Weltkongress sowie der Weltmesse der Orthopädietechnik (OT-World) in Leipzig vertreten.

Als Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Internationalen Gesellschaft für Prothetik und Orthetik (ISPO) sowie wissenschaftlicher Vorsitzender des Bundesverbandes für Menschen mit Arm- oder Beinamputationen (BMAB) lud Dr. Grünther zum Workshop mit dem Thema „Knieexartikulation“.

„Bei dieser Methode wird die rasante Geschwindigkeit deutlich, mit der sich die orthopädietechnischen Möglichkeiten im Prothesenbau in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben“, so der Mediziner. Und weiter: „Anders als bei anderen Amputationshöhen – bei denen immer auch Knochen durchtrennt werden müssen – ist die Knieexartikulation eine schonendere Amputationstechnik.“ Dies bringe enorme Vorteile für Betroffene, wie der Mediziner ausführt: „Das Stumpfende kann voll belastet werden, so dass die Oberschenkelrolle die volle Körperlast trägt. Die Oberschenkelmuskulatur bleibt vollständig erhalten – und das Laufen ist dem normalen Gangbild angepasst.“

Als wissenschaftlicher Vorsitzender des Bundesverbandes für Menschen mit Arm- oder Beinamputationen war Dr. Ralf-Achim Grünther (rechts), Unfallchirurg am Diakonie Klinikum Bethesda Freudenberg, beim Weltkongress in Leipzig dabei.