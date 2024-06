Die Stunde der Wahrheit: TuS Ferndorf vor dem Showdown!

(wS/Red) Ferndorf/Oppenweiler 01.06.2024 | Ceven Klatt’s letzte Ansage: Kein Platz für Fehler!

Die Spannung ist kaum auszuhalten: Ferndorf steht vor einem alles entscheidenden Rückspiel. Ein erster Blick auf die Ausgangslage lässt Hoffnung aufkeimen – sie haben in der hitzigen Atmosphäre der Oppenweiler Gemeindehalle bereits einen 34:31-Auswärtssieg errungen. Doch nun müssen sie dieses Ergebnis vor heimischer Kulisse bestätigen. Ein Heimsieg, und das Finale ist zum Greifen nah.

ABER – die zweite Halbzeit in Oppenweiler war eine Tortur für die Nerven der Ferndorfer Fans. Etliche Fehler prägten das Spiel und führten dazu, dass die Murrtaler mit 19:17 die Oberhand behielten. Wir wissen seit dem epischen Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum nur zu gut, wie schnell ein scheinbar solides Kartenhaus zusammenbrechen kann. In den Play-offs und im Pokal gelten nun mal eigene Gesetze.

Ceven Klatt muss seine Jungs bis in die Haarspitzen motivieren und ihnen eine klare Botschaft eintrichtern: Sie können etwas Großes erreichen, doch der Gegner wartet nur auf ihre Fehler, um das Blatt zu wenden. Jede kleinste Chance wird von Oppenweiler genutzt werden, um das Spiel zu drehen. Wenn Ferndorf ihnen 2-3 Tore in Serie erlaubt, könnte das Kartenhaus ins Wanken geraten.

Im Hinspiel war Marvin Mundus der überragende Mann mit zehn Toren, unaufhaltsam für Oppenweiler. Doch dieses Mal werden sie besser vorbereitet sein und wissen, wie sie ihn stoppen können!? Auch Ceven Klatt ist sich dessen bewusst und wird möglicherweise eine neue Taktik aus dem Hut zaubern. Er ist das Alphatier dieser Mannschaft, er lebt den Ferndorfer Geist, und wir sollten ihm vertrauen.

Jetzt zählen keine Statistiken mehr, keine Saisonzahlen – es geht nur noch um dieses eine Ziel. Die Jungs müssen Klatts intensives Training überstehen und den unbändigen Siegeswillen zeigen. Wir wollen das Feuer in ihren Augen sehen, den unerschütterlichen Kampfeswillen spüren. Wenn sie aus den Kabinen treten, muss die Halle beben. Ein Meer aus Fans muss sie empfangen, die Ferndorfer Füchse müssen mit ihren Trommeln die Halle zum Kochen bringen, und die Brigade C wird das Ihrige beitragen. Diese Atmosphäre muss unvergleichlich sein – da kann selbst der Karneval in Köln kaum mithalten. 😉😉

ÜBRIGENS, die Ferndorfer Füchse werden mit 12 Trommeln in der Halle ihr BESTES geben.

Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein. Paul Schikora knickte am Montag im Training um und konnte in Oppenweiler nicht spielen. Ob er am Sonntag einsatzbereit ist und ob es weitere personelle Änderungen geben wird, werden wir morgen sehen, wenn Cevens Kampfrudel das Spielfeld betritt.

Zum entscheidenden Spiel am Sonntag gibt es eine Neuerung in den Durchführungsbestimmungen des DHB vom 08.04.2024, die folgendes besagt:



„Auf geht’s Ferndorf, kämpfen und siegen!“

Bericht: Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian

