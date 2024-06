DKS Grissenbach spendet 800 Euro an Förderverein St. Sebastian Walpersdorf

(wS/tg) Netphen 08.06.2024 | Unter dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber“ übergab der Vorstand des DKS Grissenbach heute Mittag auf dem Sommerfest des St. Sebastian Kindergartens Walpersdorf einen Spendenscheck in Höhe von 800 Euro an die 1. Vorsitzende Lisa Weber des neu gegründeten Fördervereins St. Sebastian als Grundstock für den Verein. Das Geld stammt zum Teil aus den Einnahmen des Holzkohleverkaufs der Meilerwoche sowie aus Spenden für die original Siegerländer Reibewaffeln (Rezept der legendären verstorbenen Köchin und Ur-Grissenbacherin Luise Kiehl), die den Besuchern des Meilers am Fronleichnamstag auf die Idee von Vereinsmitglied Markus Durgut gereicht wurden. Der Teig wurde von den Frauen des Vereins angerührt und gestiftet.

Man freut sich, so der 1. Vorsitzende Thorsten Görg, der selbst vor über 52 Jahren das erste Mal dort in den Kindergarten gehen durfte, dass man dadurch dazu beiträgt, dass der Kindergarten (den auch viele andere Vereinsmitglieder besucht haben und die jüngsten noch besuchen) weiterhin dem oberen Siegtal erhalten bleibt. Er sprach in seiner kurzen Laudatio, dass auch er durch den Aufenthalt dort im Kindergarten damals schon, durch die von vielen unvergessene Leiterin Frau Saale, für seinen weiteren sozial geprägten Lebensweg geformt wurde und der Fortbestand des Kindergartens ihm natürlich dadurch auch persönlich sehr am Herzen liegt. Er betonte (auch hinsichtlich seiner Ratstätigkeit für die UWG im Netpher Rat), wie wichtig heute soziales Engagement und das Ehrenamt für die heutige Gesellschaft sind. Ohne ehrenamtlich Tätige läuft leider nicht nur in unserer wunderschönen Siegerländer Heimat, sondern im gesamten Land schon lange nichts mehr rund. Stellvertretend nannte er die FFW, DRK, MHD, die Tafel, Sport- und Heimatvereine und weitere soziale Einrichtungen, um nur einige zu nennen. Der 2. Vorsitzende Alexander Stein merkte an, dass man sich freue, dass durch den Förderverein der Erhalt des Kindergartens langfristig gesichert wird und noch viele Generationen von Kindern im Siegtal in den Genuss dieser Bildungseinrichtung kommen können. Lisa Weber und Melanie Müller vom Förderverein freuten sich riesig über die tolle Spende und hoffen auf Nachahmer, die ihren neuen Verein auch noch unterstützen.

Mit einem herzlichen „Nodda, da mach et good, ma süt sich werer“ verabschiedete sich dann der Vorstand, nicht ohne nochmals Danke zu sagen an alle ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder, ohne die diese Spende gar nicht möglich gewesen wäre. In der heute von schweren Krisen gezeichneten Zeit ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. So sieht gelebtes bürgerliches Miteinander aus und da ist man im DKS sehr froh drüber.

