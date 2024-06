Dorfrocker bringen Schönau-Altenwenden zum Beben: Ein unvergessliches Open-Air-Konzert

(wS/aw) Wenden 27.06.2024 | Am Freitagabend (21.06.2024) verwandelte sich Schönau-Altenwenden in ein pulsierendes Zentrum musikalischer Energie, als die Dorfrocker das Open-Air-Konzert zu einem Highlight des Jahres machten. Bereits ab 18:30 Uhr strömten die Besucher auf den Festplatz neben der Wagenbauhalle des Karnevalsvereins Schönau-Altenwenden, um Teil dieses unvergesslichen Events zu sein.

Ein grandioser Auftakt: Der Abend begann um 19:00 Uhr mit einem beeindruckenden Auftritt des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden. Die Musiker sorgten für die perfekte Einstimmung und brachten die Menge bereits früh in Feierlaune.

DJ Markus Koch: DJ Markus Koch sorgte vor und zwischen den Acts für ausgelassene Stimmung. Mit den besten Beats hielt er das Publikum in bester Laune.

Die Dorfrocker rocken das Dorf: Um 20:30 Uhr betraten die Dorfrocker die Bühne und verwandelten das „geilste Kaff der Welt“ in eine Partymeile. Mit Hits wie „Dorfkind“ und „So singt das Dorf“ brachten sie die Menge zum Mitsingen. Auch der ein oder andere Regenschauer konnte der Stimmung keinen Abbruch tun. Die großartige Stimmung machte den Abend zu einem besonderen Erlebnis für alle Besucher.

Ein voller Erfolg: „Das Konzert war ein voller Erfolg und hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, so Jana Arenz vom Orgateam Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Die Atmosphäre war einfach unglaublich und es war schön zu sehen, wie wir gemeinsam gefeiert haben“, ergänzt Caterina Breuer. Ortsvorsteher Peter Arenz zeigte sich ebenfalls begeistert: „Die positive Resonanz der Besucher und die großartige Stimmung bestätigen, dass sich die wochenlangen Vorbereitungen gelohnt haben.“

Dank an die Helfer und Sponsoren: „Ein großes Dankeschön geht an das 15-köpfige Orgateam, welches dieses Event mit viel Herzblut und Engagement organisiert hat, sowie an alle Helfer, die für das leibliche Wohl und die reibungslose Durchführung des Konzerts gesorgt haben. Wir danken zudem allen Sponsoren, die das Konzert in dieser Form ermöglicht haben“, so Peter Arenz abschließend.