Dr. Eberhard Linke mit neuem Weltrekord – Leichtathletik-Senior im Trikot der LG Kindelsberg Kreuztal in Topform

(wS/lg) Kreuztal 05.06.2024 | Zwei Wochen vor den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Senioren stellte der pensionierte Arzt aus Schmallenberg in seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, eine neue Weltbestleistung für die Altersklasse M80 auf.

Schon im ersten Versuch schaffte er mit 4,39m eine Wiederholung seines Rekordsprungs von Dortmund im März, bevor er im „Dritten“ die neue Bestmarke setzte: 4,45m. „Da ist noch mehr drin,“ orakelte er für die Titelkämpfe im bayerischen Erding, wo er neben dem Weitsprung auch im Dreisprung und über die 100m an den Start gehen wird.

Gerade auch der Sprint dürfte für Spannung sorgen. Linke lief im selben Wettkampf, den Westfälischen Team-Meisterschaften in Kreuztal, die 100m in 14,43 Sekunden und damit nur 0,3 Sekunden über der Weltbestleistung. In Kreuztal war er noch ganz im Dienste der M60-Mannschaft der LG Kindelsberg unterwegs.

In Erding geht es dann wieder ganz individuell um Gold, Silber und Bronze, bevor er in seiner geplanten letzten Wettkampf-Saison zum absoluten Highlight reisen wird. Vom 13. bis 25. August finden in Göteborg (Schweden) die Weltmeisterschaften der Senioren statt. Hier möchte er an seine Erfolge bei der Hallen-WM anknüpfen und dann Abschied von der internationalen Bühne nehmen.

Fotos: Eberhard