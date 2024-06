Drei Fahrzeuge betroffen: Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Niederdielfen

(wS/red) Wilnsdorf 18.06.2024 | Heute Nachmittag, am 18.06.2024, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wilnsdorf-Niederdielfen auf der Siegener Straße. Ein 51-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die Siegener Straße von Oberdielfen kommend, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Polo einer 40-jährigen Fahrerin kollidierte. Infolge des Aufpralls schleuderte der Polo in einen VW-Golf.

Die Polofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audifahrer und der Golf-Fahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Siegener Straße in Niederdielfen zeitweise komplett gesperrt werden.