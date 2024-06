DRK-Kinderklinik gewinnt Timo Latsch als weiteren Markenbotschafter

(wS/drk) Siegen 12.06.2024 | In der Region ist er bekannt wie ein „bunter Hund“. Timo Latsch, gebürtig aus Gosenbach, mittlerweile Wahl-Kölner. Als Sport-Moderator, Redakteur und Kommentator ist er vor allem durch seine Tätigkeit bei ntv und RTL auf den Bildschirmen bekannt. So ist Timo Latsch die vergangenen Jahre bei vielen Welt- und Europameisterschaften für die Sender unterwegs gewesen und wird auch von der EURO 2024 berichten. Seit 2009 ist der Siegerländer sogar stellvertretender Leiter des RTL/ntv Sportressorts. Viele kennen ihn als Radio-Siegen-Reporter, wo er heute noch als Experte regelmäßig auftritt. Privat ist er ein großer Fußballfan und am liebsten live im Stadion mit dabei. Gerne joggt er am Rhein entlang und trifft sich mit seinen Freunden im Siegerland zum Entspannen. Und hier schließt sich der Kreis. Ab sofort ist Timo Latsch nämlich zusätzlich auch als Markenbotschafter für die DRK-Kinderklinik Siegen im Einsatz. Eine ehrenamtliche Funktion, die ihm besonders wichtig ist.

„Ich selber habe schon als Kind vor vielen Jahren in der Kinderklinik gelegen. So eine Einrichtung direkt vor der Haustür zu haben ist schon Gold wert“, ist sich der 47-Jährige sicher. „Neben den Sportfreunden Siegen und dem Panoramapark gehört die DRK-Kinderklinik mit zu den Institutionen und Einrichtungen, die man sich aus der Region nicht mehr wegdenken kann. Ein Imageträger, der für sich spricht, an den man allerdings auch viel häufiger denken sollte, da er auf private Unterstützungen angewiesen ist. Schließlich ist es nicht selbstverständlich, eine eigene Kinderklinik in der Nähe zu haben. Entsprechend groß gestaltet sich natürlich auch das Einzugsgebiet und die Bandbreite der Behandlungsmöglichkeiten.“

Sport spielt nicht nur in Timo Latschs Leben eine große Rolle. Gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Wellersberg gehört sie zum Alltag mit dazu. Neben den offenen Sport- und Bewegungsangeboten steht auch die Psychomotorik fest auf der Tagesordnung. „Da geht einem schon das Herz auf, wenn man sieht, wie viel Spaß die Mädchen und Jungen beim Sport haben, wie sie komplett Abschalten“, meint der Redakteur und Sport-Moderator. „Und genauso wie wir Erwachsenen den Sport brauchen, um vom Alltag wegzukommen, ist er für die Kinder umso wichtiger.“

„Wir freuen uns, mit Sabrina Mockenhaupt-Gregor und Timo Latsch zwei bekannte Fürsprecher gewonnen zu haben, die uns langfristig unterstützen möchten. Gemeinsam mit ihnen hat unsere Marketing-Abteilung schon so einige Projekte in Planung, die man gemeinsam umsetzen möchte“, freute sich Klinik-Geschäftsführer Carsten Jochum. Seine Beweggründe als Markenbotschafter gibt Timo Latsch in folgendem Video kund: