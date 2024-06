Ein Hauch von Hollywood

(wS/tf) Wilnsdorf 27.06.2024 | Unter dem Motto „Filmpalast“ hatten die Frauen vom Tonzauber Frauenchor Gernsdorf jetzt dem Gernsdorfer Bürgerhaus für ihr Konzert mit viel Fleiß einen Hauch von Hollywoods Glamour, den Filmfestspielen von Cannes und der Berlinale verliehen. Einmal über den „roten Teppich“ gehen, dieses Gefühl konnten alle anwesende Gäste schon vor dem Konzert beim Eintreten in den toll dekorierten Saal erleben! Die 1. Vorsitzende Stefanie Kruppa begrüßte zu Beginn die geladenen Gäste Bürgermeister Hannes Gieseler, Pastor Michael Kammradt, Ortsvorsteher Jürgen Keller mit Frau Renate sowie die anwesenden Gäste. Sie hieß ebenfalls Christian Schmidt willkommen, der beide Chöre bei zahlreichen Stücken am Klavier begleitete. Als Gastchor begrüßte sie die Kinderchorgemeinschaft der Liederstrolche aus Wilnsdorf und Simsalabim aus Klafeld/Geisweid unter der neuen Leitung von Anastsia Dmytriieva.

Moderator Mik Helm führte durch das bunte Programm, das über 50 Jahrzehnte reichte. Die Zeitreise der Kinohits ging gleich zu Beginn mit „Ohne Krimi ging die Mimi nie ins Bett“ (österreichische Komödie von 1962) los, gefolgt von der „Biene Maja“ aus der bekannten Fernsehserie und „Eye of the tiger“ (Film: „Rocky III“). Danach ging es mit dem Kinderchorgemeinschaft Liederstrolche/Simsalabim weiter. Sie sangen als Piraten verkleidet „Schwarze Segel in der Nacht“ aus dem Musical „Felicitas Kunterbunt“, danach folgte „Hey Pipi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren und „Whispers“ von Greg Gilpin. Die Kinder ernteten viel verdienten Applaus für ihren gelungenen Auftritt. Im Anschluss gesellte sich der Frauenchor zum Kinderchor auf die Bühne und gemeinsam sangen sie das durch Peter Maffay und Rolf Zuckowski aus dem Musical „Tabaluga“ bekannte Lied: „Ich wollte nie erwachsen sein“.

Weiter ging es dann im bunten Programm mit „May It Be“ (Film: „Der Herr der Ringe – Die Gefährten“), „Vois sur ton chemin“ (Film: “Die Kinder des Monsieur Mathieu”), „Gabriellas Sang“ („Wie im Himmel“), „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film und „Let it go“ (Disney Film: „Frozen“ – die Eiskönig). Als die von den Gästen mit stehenden Ovationen erbetene Zugabe des Tages sang der Frauenchor noch „Always look on the bright side of life“ aus dem Kultfilm „Das Leben des Brian“ von Monty Python und verabschiedete sich hiermit von der Bühne, indem die Sängerinnen einzeln nach und nach durch die Gänge über den roten Teppich aus dem Saal verschwanden. Nach einer kurzen Umbaumaßnahme, bei der vielen Gäste spontan mit anpackten, wurden Tische und Stühle im Saal aufgebaut, denn der Chor hatte im Anschluss an das gelungene Konzert an die reich gedeckte Kuchen- und Tortentafel eingeladen.