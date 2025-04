Jahreshauptversammlung des TV Jahn Siegen – Rundum richtig „stabil“!

(wS/gm) Siegen 05.04.2025 | Die Jahreshauptversammlung des TV Jahn Siegen konnte sich über viele positive Ereignisse freuen. Dem Verein im Herzen der Stadt geht es gut. Nicht zuletzt durch das große Angebot an Reha- und Gesundheitssportangeboten steht der Verein gut da, auch die Mitgliederzahlen zeigen nach oben. Vorsitzender Hans Brecht konnte zum Tag der Versammlung auf 1110 zahlende Mitglieder verweisen, hinzu kommen dann noch die Kursteilnehmer. Man merkt das in den Gruppen. Die Wettkampfabteilungen Leichtathletik, Basketball und Fechten haben großen Zuspruch, das Kunstradfahren hat nach einigen Jahren der Pausierung wieder Fahrt aufgenommen und die Angebote an Pilates, Fitness oder Yoga werden sehr gut angenommen.

Schatzmeister Dirk Rüggemeier konnte auf einen Überschuss von 59.000 EUR verweisen – der allerdings schon verplant ist für die Erweiterung des Kardioraums und anstehenden Renovierungen an den Immobilien. Aber der Vorstand kann zurecht stolz darauf sein, dass man für diese Baumaßnahmen eben keine Kredite aufnehmen muss. Der Vereinsbetrieb im TV Jahn Siegen kostet pro Jahr rund 260.000 EUR.

Um den Wettkampfbetrieb zu stemmen, können die Leistungsabteilungen auch einen Sonderbeitrag erheben. Den Investitionsplan für 2025 stellte Klaus Leukel vor. Der Verein plant gut 350.000 Euro auszugeben. In der Jugendsprache würde man den Verein mit „stabil“ bezeichnen, was übersetzt heißt: es passt einfach derzeit aktuell alles bei den „Schwarzhemden“. Anders als andere Vereine hat der Verein auch kein Problem freiwerdende Vorstandsposten neu zu besetzen. Auf den aus dem geschäftsführenden Vorstand ausscheidenden zweiten

Vorsitzenden Jan Vollmer folgt nun der Basketballer Philipp Sarx (39), den Posten der stellvertretenden Schriftwartin wechselt von Ulrike Schäfer auf die Leichtathletin Jule Kathreiner (25). In ihren Ämtern bestätigt wurden der Schatzmeister Dirk Rüggemeier (Fechten) und der Oberturnwart Guido Müller (Leichtathletik). Alle Vorstandsämter sind damit besetzt. Das gilt auch für den erweiterten Vorstand, hier wurden als Beisitzer für die einjährige Amtszeit gewählt: Frank Matzner, Jürgen Friese, Ulrike Schäfer, Andrea Wetter, Philipp Bruch, Klaus Leukel, Gerhard Büscher, Kevin Volkmer und als Sozialwartin Birgit Reichel.

Lange Treue von Jutta Kannengießer und Manfred Montanus

In seinem Geschäftsbericht konnte der Vorsitzende von einem schönes 145. Stiftungsfest berichten. In den kommenden Jahren fokussiert man sich nun auf das große Jubiläum, in vier Jahren feiert der Verein seinen 150. Geburtstag. 75 Jahre davon begleitet Jutta Kannengießer den Verein, unter anderem war sie im Festkomitee zum 125-jährigen Jubiläum maßgeblich beteiligt. D

afür wurde die ehemalige Turnerin an diesem Abend geehrt. Ebenso wie der der Leichtathletik und Volleyballer Manfred Montanus, der seit 65 Jahren dem Verein die Treue hält und heute noch aktiv . Darüber hinaus wurden Anne Freudenberg und Siegfried Kinast von der Abteilung Schwerathletik für 40 Jahre Treue ausgezeichnet. Monika Keil erhielt für 25 Jahre TV Jahn Siegen die silberne Vereinsnadel.

Gauehrenplakette für Klaus Leukel und Birgit Reichel

Eine besondere Auszeichnung erhielten Klaus Leukel und Birgit Reichel schließlich noch vom Siegerland-Turngau überreicht. Beiden wurde die Gauehrenplakette für ihr jahrelanges, erfolgreiches Arbeiten im Ehrenamt für den Verein zuteil. Die nächsten großen Veranstaltungen des Vereins sind das Herbstfest, der 45. Geburtstag der Skigymnastik im Dezember und das 100-jährige Jubiläum der Fechtabteilung im kommenden Jahr. Und dann sind es ja auch nur noch vier Jahre bis zum ganz großen Jubiläum 150 Jahre. Das Jubiläum soll konzentriert an einem großen Festwochenende gefeiert werden. Der Vorstand sucht aktuell alte Bilder aus den frühen Jahren des Vereins für das Jubiläumsbuch. Vor allem von der alten Jahnhalle, dem früheren Jahnplatz und der Kneipe der Familie Blöcher fehlen Bilder.

Sollte also jemand noch alte Bilder zuhause haben, dann darf er sich gerne an Guido Müller (mueller@siegberg-pr.de) wenden.