Trudel Müller und ihr Team backen für den guten Zweck in Grissenbach

(wS/tg) Netphen 05.04.2025 | Trudel Müller, ehemalige Kindergärtnerin, ist in Grissenbach und darüber hinaus „bekannt wie ein bunter Hund“. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz für soziale Zwecke prägt sie das Dorfleben entscheidend mit. Ob mit den selbstgepackten 1-Euro-Päckchen, die sie regelmäßig auf dem Grissenbacher Herbstmarkt und dem Frühlingsmarkt in Deuz anbietet, den Waffelbackaktionen oder dem liebevoll gestalteten Weihnachtsweg für Kinder – all ihre Aktivitäten sind ehrenamtlich und dem Gemeinwohl gewidmet.

Der Erlös kommt dabei unterschiedlichsten sozialen Projekten zugute: hilfebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Ort, den Hospizen der Region, der Tafel, der DKMS, den Kindergärten in Walpersdorf und Deuz und vielen weiteren Einrichtungen.

„Ich mach das ja nicht alles alleine“, betonte Trudel Müller in ihrer gewohnt bescheidenen Art. Sie bedankte sich herzlich bei ihren treuen Helferinnen Hanni, Monika, Christa, Hildegard und Lore, auf die sie sich stets verlassen kann – auch diesmal standen sie ihr tatkräftig zur Seite.

Dennoch beschäftigt sie eine Sorge: Wie geht es in Zukunft mit dem Weihnachtsweg und dem kleinen Osterdorf weiter – angesichts ihres Alters und gesundheitlicher Einschränkungen? Diese Bedenken konnten ihre Helferinnen sowie Thorsten Görg, der anwesende 1. Vorsitzende des Heimatvereins DKS Grissenbach, schnell zerstreuen. Gemeinsam versprachen sie, sich weiterhin mit vollem Einsatz für den Erhalt dieser Traditionen starkzumachen – gerade in Zeiten, in denen viele alte Werte und Bräuche mehr und mehr in Vergessenheit geraten.

„So sollte gelebte Dorfgemeinschaft überall aussehen“, sagte Görg. Besonders in Grissenbach sei man angesichts des demografischen Wandels froh darüber, dass nicht alles verloren geht – und dass mit vielen anpackenden Händen in einer Solidargemeinschaft noch vieles erreicht werden kann.

Foto: T. Görg

