Wachwechsel in der Luftraumüberwachung: Hauptmann Sabrina P. übernimmt

(wS/bu) Erndtebrück 04.04.2025 | Die nächste Frau übernimmt auf dem Hachenberg Erndtebrück. Nach der historischen Übergabe in der vergangenen Woche, bei der erstmals eine Fluglotsin die Führung des Lehr- und Verfahrenszentrums übernahm, wird der Kurs nun fortgesetzt. Bei schönstem Wittgensteiner Aprilwetter traten die Angehörigen der Einsatzunterstützungsstaffel 22 zu einem militärischen Appell in der Hachenberg-Kaserne an. Grund war diesmal der Wechsel der Führungsverantwortung für die technische Staffel, die der Leiter der Einsatzgruppe des Einsatzführungsbereichs 2, Oberstleutnant Jens Koch, von Major Ann-Katrin H. an Hauptmann Sabrina P. übertrug.

Das „Auge“ der Luftraumüberwachung

Die Einsatzunterstützungsstaffel 22 ist mit ihren Radarstellungen und Funk für die Überwachung des deutschen Luftraums zuständig und gilt daher als „Augen und Ohren der Luftraumüberwachung“ und spielt damit eine maßgebliche Rolle in der Luftsicherheit. Eine besondere Staffel, deren Führung wahrlich nicht einfach ist. Immerhin sorgen rund 300 Soldatinnen, Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die technische Einsatzbereitschaft der Anlagen in Erndtebrück und der zehn Radar- und Funkstellungen, die von der Ostsee bis auf die Schwäbische Alb verteilt sind.

Oberstleutnant Koch resümierte in seiner Rede, dass Major H. die Führung dieser Einheit bestens erfüllt hat und die Einsatzgruppe mit ihr einen besonderen Menschen abgibt, der maßgeblich zum guten „Standing“ der Technik beigetragen hat. „Dafür und für all das was hier und heute unerwähnt geblieben ist, aber zum Gelingen beigetragen hat, spreche ich Ihnen ganz persönlich meinen Dank und meine Anerkennung aus“, so Koch.

Die Zeit um keinen Preis missen müssen

Major Ann-Katrin H. dankte in ihrer Rede den Angehörigen ihrer Staffel für das Vertrauen und die Unterstützung die sie erfahren hat. „Ich hatte das Privileg den Weg von vielen von ihnen begleiten zu dürfen. Ich möchte diese Zeit um keinen Preis der Welt missen müssen“, so Major H..

Ann-Katrin H. wird künftig ihren Dienst in Montgomery, Alabama, auf der Maxwell Airforce Base am Air Command Staff College versehen, wo sie an einem Lehrgang für internationale Stabsoffiziere teilnimmt.

Die „Neue“

Hauptmann Sabrina P. hat Maschinenbau studiert und zuletzt ihren Dienst beim Luftwaffentruppenkommando in Köln versehen. Vor dieser Verwendung wurde sie als technische Offizierin im Schwesterverband des Einsatzführungsbereichs 3 eingesetzt. Mit Übernahme der Einsatzunterstützungsstaffel 22 kommt nun eine neue spannende Aufgabe auf sie zu.

Für Hauptmann Sabrina P. ist die neue Aufgabe eine absolute Wunschverwendung: „Als ich vor gut acht Jahren nach Holzdorf kam und dort die Besonderheiten einer Einsatzunterstützungsstaffel kennen und lieben lernte, wurde mir schnell klar, dass ich eines Tages Chefin einer solchen Staffel sein möchte.“

Fotos:

Luftwaffe / David Denc