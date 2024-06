Einladung zum Schulfest der Realschule Am Oberen Schloss am Samstag, den 29. Juni 2024

Unter dem Motto „800 Jahre Siegen – Wir gestalten Zukunft!“ lädt die Realschule Am Oberen Schloss (ROS) am Samstag, den 29. Juni 2024, von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr zu einem besonderen Schulfest ein. Dieses Ereignis markiert den Abschluss einer intensiven Projektwoche und bietet eine großartige Gelegenheit, die kreativen und engagierten Arbeiten der Schülerinnen und Schüler zu bestaunen.

Ein Fest für alle

Die ROS lädt alle Freunde, Interessierten sowie Schülerinnen und Schüler mit ihren Erziehungsberechtigten herzlich ein, an diesem Fest teilzunehmen. Ab 11.00 Uhr wird die Schülerschaft zusammen mit dem Kollegium die Ergebnisse ihrer Projekte präsentieren, die unter dem Motto „800 Jahre Siegen – Wir gestalten Zukunft“ entstanden sind.

Vielfalt der Projekte

Die Vielfalt der Projekte spiegelt das Leitbild der Schule wider: „In Vielfalt leben – Im Ganztag lernen“. Von kulinarischen Erlebnissen der „Sejerländer Küche“ über detailgetreue „Fachwerkhaus Modelle“ bis hin zu „Siegen in 3D“ – die Projektideen sind so abwechslungsreich wie die Stadt Siegen selbst. Die Projekte verdeutlichen die enge Zusammenarbeit zwischen Lernenden, Lehrenden und Erziehungsberechtigten an der ROS und stärken das Gemeinschaftsgefühl.

Mitmachaktionen und Informationen

Das Schulfest bietet eine Vielzahl an Mitmachaktionen, die die Besucher aktiv einbinden. Sportliche Herausforderungen, die Gestaltung von Glitzer-Tattoos oder das Durchführen kleiner Experimente sorgen für Spaß und Unterhaltung. Am „Bienen und Schulgartenstand“ können sich die Besucher über die Schulbienen informieren und den beliebten Honig erwerben.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. An den bereitgestellten Getränke- und Speiseständen können die Gäste eine Pause einlegen und sich stärken. Ein besonderer Dank geht an den Kooperationspartner GLOBUS für die großartige Unterstützung bei der Durchführung des Festes.

Erkundung der historischen Umgebung

Im Anschluss an das Schulfest bietet sich die Gelegenheit, die attraktive Lage und Umgebung der Schule zu erkunden. Das nahegelegene Obere Schloss, der Schlosspark und die historische Altstadt laden zu einem gemütlichen Spaziergang ein.

Die Realschule Am Oberen Schloss freut sich auf zahlreiche Besucher, die gemeinsam mit der Schulgemeinschaft feiern oder sich einfach nur informieren wollen. Dieses Fest verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten zu werden und einen würdigen Abschluss der Projektwoche zu bieten.

Fotos: REALSCHULE AM OBEREN SCHLOSS

