Familiennachmittag auch in den Sommerferien

(wS/bu) Burbach 04.06.2024 | Haus Herbig verwandelte sich jüngst in Anjas Kräuterküche. Im Rahmen des monatlichen Familiennachmittags (immer am letzten Dienstag im Monat) lernten Kinder einiges über heimische Kräuter und Heilpflanzen. Nach einem Spielenachmittag in Haus St. Raphael, Backen mit Anna in den Osterferien und einem Kreativ-Workshop in Kooperation mit der Jugendkunstschule Burbach war es das vierte spannende Angebote in diesem Jahr, das das Familienbüro organisiert hatte. Vor den Sommerferien können junge Bastlerinnen und Bastler am Dienstag, 25. Juni, von 15 bis 17 Uhr noch einmal kreativ werden und in der Alten Vogtei Steine und Holz bemalen.

„Die Familiennachmittage werden weiterhin sehr gut angenommen. Für die letzten Termine und auch den kommenden mussten wir bereits mit Anmeldung arbeiten und sind ausgebucht“, freut sich Andrea Usung vom Familienbüro über den Erfolg des im Januar 2023 eingeführten monatlichen Angebots. Und natürlich soll es weitergehen: Das Programm für die zweite Jahreshälfte steht! „Es wird abwechslungsreich, informativ und macht trotzdem ganz viel Spaß!“, verspricht Andrea Usung. Übrigens: „Das Angebot richtet sich immer auch an eine erwachsene Begleitperson: Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel – ganz egal. Es sei denn, es wird ausdrücklich anders angekündigt.“

Los geht es noch in den Sommerferien. Am Dienstag, 30. Juli, baut Christina Ermert vom Naturpark Sauerland Rothaargebirge von 15 bis 17 Uhr in der Alten Vogtei Nistkästen mit den Kindern. Hierfür werden Materialkosten von 5 Euro pro Kind eingesammelt. Aufgrund der hohen Nachfrage und zur besseren Planbarkeit ist eine Anmeldung unter christina.ermert@npsr.de bzw. Tel. (02 71) 333 18 29 erforderlich. Upcycling steht am Dienstag, 27. August, von 15 bis 17 Uhr ebenfalls in der Alten Vogtei auf der Agenda.

Dabei erfahren die jungen Teilnehmenden (und ihre Eltern und Großeltern), was man aus Dingen machen kann, die oft achtlos weggeschmissen werden. Streuobstpädagogin Britta Hinkers lädt am Dienstag, 24. September, von 15 bis 17 Uhr in den Naturwinkel Hickengrund (Holzhausen) ein. Dort wird an einer Saftpresse Apfelsaft aus lokalen Äpfeln gepresst.

Etwas später als sonst beginnt das Basteln im Haus Burgweg in Burbach am Dienstag, 29. Oktober (erster Dienstag nach den Herbstferien). Hier wird erst um 16 Uhr beginnen (Ende ca. 18 Uhr). Was gebastelt wird, ist noch ein Geheimnis.

Kurz vor dem ersten Advent wird es am Dienstag, 26. November, zur gewohnten Zeit von 15 bis 17 Uhr – natürlich – weihnachtlich in der Alten Vogtei. Aber unter „Kreativ zu Weihnachten“ ist diesmal nicht nur Bastelgeschick gefragt. „Darüber hinaus wollen wir mit den Kindern Singen“, verrät Andrea Usung.

#Projektchor! Weitere Informationen gibt es bei der Anmeldung. Für die letzten vier Termine ist jeweils eine Anmeldung unter a.usung@burbach-siegerland.de oder per WhatsApp an (01 75) 69 21 00 erforderlich.

In der ersten Jahreshälfte wurde u.a. Linoldruck mit Doris Danneberg Thiel (2.v.r.) von der Jugendkunstschule Burbach angeboten.

Foto: Gemeinde Burbach