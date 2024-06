Ferndorfer Waldfest an der SGV-Hütte kehrt zurück mit neuen Highlights

(wS/si) Kreuztal 25.06.2024 | Das beliebte Ferndorfer Waldfest steht vor der Tür und verspricht in diesem Jahr noch mehr Top-Highlights, beste Stimmung und die Möglichkeit, viele Freunde und alte Bekannte zu treffen. Seien Sie dabei und erleben Sie ein Wochenende voller Spaß und Unterhaltung in der idyllischen Umgebung an der SGV-Hütte Irlenhecken..

Samstag, 29. Juni 2024

Beginn um 14 Uhr : Der Familiennachmittag startet mit Spiel und Spaß für Groß und Klein, der bis 18 Uhr andauert.

: Der Familiennachmittag startet mit Spiel und Spaß für Groß und Klein, der bis 18 Uhr andauert. 18 – 22 Uhr : Genießen Sie die Live-Musik der Partyband „Hitsköpfe“, die für mitreißende Stimmung sorgen wird.

: Genießen Sie die Live-Musik der Partyband „Hitsköpfe“, die für mitreißende Stimmung sorgen wird. Ab 22 Uhr: TOP DJ Lukas Federhen übernimmt das Zepter und garantiert beste Stimmung bis in die späten Stunden.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Freuen Sie sich auf Leckereien vom Grill, die berühmten Haubergswaffeln und kühle Getränke. Bei gutem Wetter wird es zusätzlich den beliebten Sangria von La Bota geben.

Sonntag, 30. Juni 2024

10:30 Uhr : Der Tag beginnt mit einem Waldgottesdienst, gehalten von Pastorin Scheckel.

: Der Tag beginnt mit einem Waldgottesdienst, gehalten von Pastorin Scheckel. Mittagszeit : Genießen Sie eine leckere Erbsensuppe.

: Genießen Sie eine leckere Erbsensuppe. Musikalische Begleitung : Die bekannte und beliebte Bergknappenkapelle Niederschelden sorgt für musikalische Highlights.

: Die bekannte und beliebte Bergknappenkapelle Niederschelden sorgt für musikalische Highlights. Nachmittag: Verwöhnen Sie sich mit leckerem Kaffee und Kuchen sowie den traditionellen Haubergswaffeln. Für die Kinder gibt es von der Feuerwehr organisiertes Kinderschminken und viele tolle Spiele bis 17 Uhr.

Ort: SGV Ferndorf-Kreuztal, Kindelsbergstraße 140

Seien Sie dabei und erleben Sie zwei unvergessliche Tage voller Freude. Das Ferndorfer Waldfest ist das perfekte Event für die ganze Familie. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich dieses Highlight nicht entgehen!