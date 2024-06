Gastronomie am Kindelsbergturm: Krombacher Wahrzeichen erstrahlt in neuem Glanz

(wS/kr) Kreuztal 17.06.2024 | Nach einer umfassenden Sanierung steht die Raststätte Zum Kindelsberg kurz vor der Wiedereröffnung. Welche Neuerungen die Besucherinnen und Besucher erwarten – und wann es los geht.

Noch laufen vor Ort die letzten kleineren Arbeiten, doch schon bald werden in der Raststätte Zum Kindelsberg wieder Gäste einkehren können. Nach einer intensiven Bauzeit von gut drei Monaten öffnet das beliebte Ausflugsziel mit angeschlossener Gastronomie passend zur Sommersaison seine Türen. Geführt wird das Lokal auch zukünftig vom Wieland Franz, der die Turm-Gastronomie im September 2022 übernommen hatte.

Der SGV Bezirk Siegerland, als Eigentümer des unter Denkmalsschutz stehenden Gebäudes, und die Krombacher Brauerei hatten bereits 2021 einen Erbbaurechtsvertrag zur Nutzung und Betreibung der Gastronomie am Turm geschlossen. Die Laufzeit des Vertrags beträgt 99 Jahre. Damit ist der Kindelsbergturm das Objekt mit der bisher längsten Anpachtung in der Geschichte der familiengeführten Brauerei. Eine solche Verbindung verpflichtet natürlich, allen Besucherinnen und Besuchern des Turms auch in Zukunft ein tolles gastronomisches Erlebnis vor Ort bieten zu können. Allen Beteiligten ist es wichtig, dass der Kindelsbergturm als Wahrzeichen des nördlichen Siegerlandes auch künftig Anlaufpunkt für Wanderfreudige und Besucherinnen und Besucher bleiben wird und die renovierte Gaststätte zum Verweilen einlädt.

Seit dem Start der Umbauarbeiten im März 2024 wurde intensiv renoviert – und doch hat der Gastraum mit seinen 96 Sitzplätzen plus 45 weiteren Außenplätzen den gemütlichen Charme beibehalten. Bei der Renovierung wurde darauf geachtet, möglichst viel von der vorherigen Ausstattung zu erhalten und aufzubereiten. Alle neuen Elemente sind aus hochwertigen, natürlichen Materialien. Dazu gehören unter anderem ein neuer Holzboden in Teilen des Gastraums und auf der Terrasse sowie neues Mobiliar. Darüber hinaus wurden eine neue Küche und eine hochmoderne Wasseraufbereitungsanlage installiert, ebenso wie eine zeitgemäße Lüftungsanlage. Auch die Elektrik wurde komplett überholt. Außerdem wurden die sanitären Anlagen im Untergeschoss des Gebäudes vollständig erneuert und zusätzlich eine barrierefreie WC-Anlage im Erdgeschoss geschaffen. Damit bietet die Raststätte Zum Kindelsberg nicht nur ein optisch ansprechendes Ambiente, sondern auch eine zeitgemäße und komfortable Ausstattung für ihre Gäste. Die Kosten für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen lagen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Einen ersten Einblick in die frisch renovierten Räumlichkeiten gaben Brauerei und Betreiber im Rahmen einer kleinen Vorab-Besichtigung mit geladenen Gästen. Die geschäftsführende Gesellschafterin der Krombacher Brauerei, Petra Schadeberg-Herrmann, dankte in Ihrer Ansprache herzlich allen Beteiligten für die engagierte und produktive Zusammenarbeit und betonte, dass das erfolgreiche Gelingen der umfassenden Sanierung ohne den unermüdlichen Einsatz und die hervorragende Kooperation aller beteiligten Partner nicht möglich gewesen wäre – hat der Kindelsbergturm doch eine ganz besondere Bedeutung für Krombacher. Bereits kurz nach der Erbauung 1907 wurde der Turm ein Jahr später zum Wahrzeichen der Brauerei und dokumentiert einmal mehr die enge Verbundenheit zur Heimatregion.

Der Pächter und Betreiber der Gaststätte, Wieland Franz, und sein Team laden alle Gäste herzlich ein, sich ab der ersten Juliwoche selbst von den Neuerungen und der überarbeiteten, gut bürgerlichen Speisekarte zu überzeugen. Von beliebten regionalen Klassikern wie Siegerländer Krüstchen über Rumpsteak bis hin zu leichteren und vegetarischen Gerichten umfasst die neue Karte ein abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot. Die Raststätte Zum Kindelsberg wird ganzjährig von dienstags bis sonntags geöffnet sein. Zudem sind die Räumlichkeiten für jegliche Art von Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenevents privat buchbar. Detaillierte Öffnungszeiten sowie Kontaktmöglichkeiten zwecks Reservierungsanfragen finden Interessierte auf der neuen Website unter www.zumkindelsberg.de .

Fotos: Krombacher

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!