Großeinsatz nach Unfall auf der Lipper Höhe – B54

(wS/red) Burbach 11.06.2024 | Auf der B54 ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 18:25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autotransporter und zwei weitere Fahrzeuge beteiligt waren. Der Unfall führte zu einer längeren Sperrung der Bundesstraße und einem Großaufgebot an Einsatzkräften.

Der Autotransporter war von Rennerod kommend in Richtung Kalteiche unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr „Lipper Höhe“ verkehrsbedingt anhalten musste. Ein nachfolgendes Fahrzeug kam ebenfalls zum Stehen. Ein drittes Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf das vor ihm stehende Fahrzeug, das daraufhin auf den Autotransporter geschoben wurde.

Der Autotransporter war mit vier Personen besetzt. In den beiden anderen Fahrzeugen befanden sich jeweils nur die Fahrer. Aufgrund der unklaren Anzahl der Verletzten wurde das Alarmstichwort „MANV1“ (Massenanfall an Verletzten) ausgelöst, was einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Folge hatte.

Etwa 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle, unterstützt von der Polizei. Die B54 wurde während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in beide Richtungen komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Zudem musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe binden.

Alle sechs Personen wurden vom Rettungsdienst betreut. Glücklicherweise ging der Unfall glimpflich aus: Nur eine Person musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

