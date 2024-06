Jugendlicher randaliert erneut in Bad Berleburg

(wS/ots) Bad Berleburg 07.06.2024 | In der heutigen Nacht ist es im Bereich Berliner Straße erneut zu zahlreichen Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind mindestens sieben Autos demoliert worden. Bislang ist bekannt, dass in einem Fall auch wieder die Handbremse eines Wagens gelöst wurde, so dass dieser auf der Gefällestrecke auf die Fahrbahn rollte. Im Zuge der Zerstörung wurde auch ein Carport beschädigt. Zudem versuchte der Täter in einem Fall, ein Feuer in einem der Fahrzeuge zu legen. Dieser Versuch führte glücklicherweise nicht zu einem größeren Brand.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten einen Jugendlichen, der bereits in der Vergangenheit für gleichgelagerte Delikte verantwortlich war, feststellen. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen zunächst mit zur Polizeiwache. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Jugendeinrichtung zugeführt.

