Messerattacke in Weidenau – Großeinsatz der Polizei

(wS/red) Siegen 18.06.2024 | Erstmeldung| Am heutigen Dienstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr kam es in der Straße „Auf den Hütten“ in Weidenau zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach ersten Informationen musste vor Ort ein schwerverletzter Mann durch den Notarzt versorgt werden. Der Mann wurde laut Angaben der Polizei mit einem Messer erheblich verletzt.

Am Einsatzort waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie die Feuerwehr zugegen, und das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Nach unseren Informationen konnte ein mutmaßlicher Täter nur wenige Minuten nach der Tat von der Polizei ermittelt und in Gewahrsam genommen werden. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zu den genauen Hintergründen der Tat konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt (17:00 Uhr) noch keine Auskunft geben. Nach vorliegenden Informationen ging der Messerstecherei ein verbaler Streit zwischen zwei Personen voraus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist uns noch nicht bekannt, ob auch die Mordkommission die Ermittlungen übernehmen wird.

Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

