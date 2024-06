Mudersbach: Fahrzeug gerät von Straße ab und stürzt Böschung hinab

(wS/red) Mudersbach 20.06.2024 | Am heutigen Donnerstag ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B62 nahe dem Ortsausgang Mudersbach, in Höhe des Abzweigs nach Brachbach. Eine 23-jährige Frau, die von Mudersbach kommend in Richtung Kirchen unterwegs war, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet von der Fahrbahn ab und wurde in eine Böschung geschleudert.

Ersthelfer, die den Unfall beobachtet hatten, konnten die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort, darunter die Löschzüge aus Schelderhütte, Mudersbach, Brachbach sowie ein Fahrzeug aus Kirchen.

Als Unfallursache kann überhöhte Geschwindigkeit nicht ausgeschlossen werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

