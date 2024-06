MVZ des Klinikums Siegen übernimmt Praxis für Pneumologie in Siegen

(wS/ks) Siegen 27.06.2024 | Übernahme der Praxis von Prof. Dr. med. Anette Bieberle und Dr. med. Birgit Klöckner

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums Siegen „MedCenter“ ist in den letzten zwei Jahren stetig gewachsen und umfasst bis dato acht Praxen. Über eine weitere Praxis darf sich das MedCenter nun mit der Praxis für Pneumologie von Prof. Dr. med. Anette Bieberle und Dr. med. Birgit Klöckner freuen. Zum 01. Juli übernimmt das MedCenter die zentral gelegene Praxis in der Siegener Innenstadt. Damit wird das medizinische Leistungsspektrum des Versorgungszentrums um einen neuen Fachbereich im ambulanten Sektor erweitert. Mit der Übernahme der Praxis gewinnt das MedCenter zwei erfahrene Fachärztinnen dazu, die eine hohe Expertise in der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge aufweisen.

Für die Patienten der Gemeinschaftspraxis wird sich trotz Übernahme nichts ändern. So wie die Fachärztinnen, bleibt auch das restliche Team der Praxis erhalten und ist weiterhin engagiert und bestrebt, das Beste für die Patienten und ihre Gesundheit zu leisten. „Wir freuen uns sehr, unsere Praxis in sicherer Zukunft zu wissen und weiterhin eine bestmögliche Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten gewährleisten zu können“, so Bieberle und Klöckner. Bisher sei die Zusammenarbeit bereits sehr gut verlaufen, sodass schnell ein Konsens für die Praxisübernahme gefunden werden konnte. Daniel Feige, Kaufmännischer Leiter des MedCenters, freut sich ebenfalls über den Zuwachs durch die Praxis für Pneumologie: „Damit erweitern wir unser medizinisches Versorgungsangebot erneut und stellen sicher, dass die Patientenversorgung im Kreisgebiet aufrechterhalten bleibt“, so Feige. Das Klinikum Siegen samt Tochtergesellschaft MedCenter verfolge das Ziel, medizinische Verantwortung für die Region zu übernehmen. So soll für Patienten nicht nur stationär, sondern auch ambulant eine sichere Anlaufstelle geschaffen werden. Im Hinblick auf die Etablierung eines Lungenkrebszentrums am Klinikum Siegen ist mit der Praxis für Pneumologie damit Hand in Hand eine kooperative Versorgung möglich.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Praxis über ein eigenes ambulantes Schlaflabor im 4. Obergeschoss des Praxishauses verfügt, das mit vier Messplätzen ausgestattet ist. Dort können schlafbezogene Atmungsstörungen wie obstruktive Schlafapnoe untersucht und behandelt werden. Weitere Behandlungsschwerpunkte der Praxis sind neben der Pneumologie, die Allergologie und Röntgendiagnostik der Lunge.

Die MedCenter GmbH umfasst neben einer Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie in der Siegener Oberstadt, eine Praxis für Kardiologie und eine Praxis für Neurologie und Psychiatrie am Standort in Siegen-Weidenau, eine Praxis für Urologie in Bad Berleburg sowie eine Praxis für Neurologie und Psychiatrie in Lennestadt und eine Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie in Betzdorf. Zum MedCenter II gehören zudem zwei Praxen für Allgemeinmedizin in Siegen.