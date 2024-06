Open-Air Gottesdienst auf Gerichtswiese an der Wilhelmsburg in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 26.06.2024 | Ein Allianz-Gottesdienst findet am Sonntag, 30. Juni, um 11:00 Uhr auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg in Hilchenbach statt.

Dazu laden die Evangelischen Kirchengemeinden, die Christliche Gemeinde Gerbergasse und die Freie evangelische Gemeinde Hilchenbach ein.

Zum Thema: „Was macht mich stark, auch wenn ich schwach bin“ wird Pfarrer Christian Weber die Predigt halten. Der Posaunenchor Hilchenbach begleitet den Gottesdienst musikalisch.

Anschließend öffnen die Christliche Gemeinde und das Café Herzstück an der Gerbergasse ihre Türen. In der Christlichen Gemeinde gibt es die Möglichkeit zum Mittagessen. Das Café Herzstück bietet Kaffee und Kuchen.