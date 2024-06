Personal-Update: Trainerteam komplettiert – Marius Strunk und Dirk Freund werden zur neuen Saison Co-Trainer beim FC Eiserfeld

(wS/fce) Eiserfeld 26.06.2024 | Fußball-A-Kreisligist FC Eiserfeld hat das Trainerteam für die neue Saison komplettiert. FCE-Spielertrainer Patrik Flender wird ab der kommenden Saison von Marius Strunk und Dirk Freund unterstützt. Jens Moschek und Thomas Fries bleiben weiterhin Torwart-Trainer und Fabian Schmidtgen bleibt weiter Betreuer der Mannschaft.

Mit dem 32-jährigen Marius Strunk stößt ein externer Co-Trainer zum Team. Strunk kommt vom SV Gosenbach, wo er jüngst seine ersten Erfahrungen als Trainer sammeln konnte. Strunk war in Gosenbach als Spielertrainer von September 2022 bis Juni 2023 aktiv. Vorher spielte er von 2013 bis 2018 bei Rot-Weiß Hünsborn in der Landesliga und bringt überregionale Erfahrung mit nach Eiserfeld. Seine Jungend verbrachte er in seinem Heimatverein Gosenbach.

Im neuen Trainerteam werden somit Patrik Flender und Marius Strunk auf dem Feld stehen. Dirk „Chip“ Freund bleibt uns an der Seitenlinie erhalten und wird als Co-Trainer von außen unterstützen.

Thomas Fries, Ressort Sport: „Wir haben unser Trainerteam erfolgreich komplettiert und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Mit Marius Strunk haben wir einen guten spielenden Co-Trainer für uns gewinnen können, der Patrik und die gesamte Mannschaft auf dem Feld unterstützen wird. Erfreulich ist auch, dass Chip uns an der Seitenlinie erhalten bleibt. Unser Ziel ist es, den Schwung aus der letzten Saison mit in die neue Spielzeit zu nehmen und weiter erfolgreich zu sein. Wir heißen Marius herzlich Willkommen und freuen uns auf die Saison mit dir – Herzlich Willkommen in Eiserfeld! Wir freuen uns, dass ihr weiter dabei seid Chip, Jens und Fabian!“

