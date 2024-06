Release-Party am 29. Juni: Ras Koby Lion feiert neues Soloalbum im Sängerheim Freudenberg

Am 29. Juni wird Ras Koby Lion sein Soloalbum „ELEMENTS OF SURPRISE“ mit einem Konzert und einer Release-Party im Sängerheim Freudenberg vorstellen.

Alle sind herzlich eingeladen, ihre Tanzschuhe mitzubringen und bei guter Laune, positiven Vibes, One Love, One Heart und süßer Musik das Dub Potato Soundsystem zu erleben.

Feiern Sie mit uns diesen bedeutenden Anlass und erleben Sie die verschiedenen bunten Melodieklänge von „Elements Of Surprise“.

Zur Person:

Perry Atsem, a.k.a. Ras Koby Lion, ist ein ghanaischer Reggae-, Dancehall-, Highlife- und Afrobeat-Künstler, der seine neue Heimat in Freudenberg gefunden hat. Seine Musik wird durch sein Aufwachsen in Ghana und die Höhen und Tiefen des alltäglichen Lebens und Reisens inspiriert.

Als Mitgründer der Soulconnection Reggaeband hat er zwei erfolgreiche Alben veröffentlicht und Auszeichnungen wie „Main Post Band des Jahres 2016“ und den „Uni Radio Contest Würzburg“ gewonnen. Er hat auf namhaften Festivals wie Umsonst & Draußen Würzburg, Afrika Tage Wien, Afrika Tage Hamburg, Afrika Tage Siegen und dem Radio Siegen Bottenberger Radio Konzert 2019 gespielt.

Derzeit ist er Mitglied der Irie Elevator Reggae-Band und Teil des Duos der Original Dynamix aus Freudenberg, das durch den Mundart „Siegerland Reggae“ bekannt wurde.