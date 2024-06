Rudelturnen-Kreistour im Hickengrund: DAS RUDEL KOMMT nach Burbach

(wS/sb) Burbach – Wilnsdorf 05.06.2024 | Das Rudelturnen gibt es seit einigen Jahren nicht nur in Siegen, sondern auch an einer angeschlossenen Kreistour. Dienstag wird unterm Krönchen geturnt und am Donnerstag dann in den Städten und Gemeinden. Insgesamt fünf Orte werden angesteuert.

Der Auftakt fand jetzt in Wilnsdorf auf dem Sportplatz am Höhwäldchen statt.

Bei strahlender Sonne kamen fast 270 Athleten, um erstmals in der Wielandgemeinde dabei zu sein. Die Gemeinde Wilnsdorf hat sich dafür stark gemacht, dass das Event endlich auch mal bei ihnen Station macht. Da der Kreis Siegen-Wittgenstein aus Spargründen nicht mehr unterstützen kann, übernehmen neben dem Hauptsponsor Wesco die Gemeinden und lokale Sponsoren die Kosten für das Event, die Trainer und den DJ.

In Wilnsdorf war es der Fenster- und Türenhersteller GAYKO. Diese Woche Donnerstag geht es weiter nach Burbach, genauer gesagt zum TV Holzhausen, der eine große Sportparty am Weiher plant. Der Verein macht mächtig Werbung und freut sich auf viele Teilnehmer.

Schon im letzten Jahr war das Rudelturnen schon Gesprächsthema weit über den Hickengrund heraus, damals noch bei schlechtem Wetter in der Turnhalle. Die Halle war bis auf den letzten Platz voll. Für morgen Abend ist Sonne angekündigt, man erwartet viele Sportbegeisterte. Als Trainerin steht um 18.00 Uhr und um 19.00 Uhr Sonja Ising von der Alcher Turngemeinschaft auf der Trainerbühne. Sie verspricht für Männer und Frauen zwei knackige Workouts. Lokal unterstützt das Event die Firma Hering Bau, am Plattenteller steht DJ Maribello.

„Rund 270 Teilnehmer waren beim Auftakt in Wilnsdorf dabei, jetzt trainiert das Rudel am Weiher in Holzhausen.“

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!