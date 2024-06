Schwerer Unfall auf der B54 bei Altenkleusheim: Junger Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

(wS/red) Olpe 22.06.2024 | Am Freitagmittag, dem 21. Juni 2024, gegen 14 Uhr, ereignete sich im Bereich der Bundesstraße B 54, die als Anschlussstelle zur B 54/ BAB A 4 fungiert, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein junger Mann aus dem Sauerland, der von der HTS kommend in Richtung Kreisel – Altenkleusheim (Krombacher Höhe) unterwegs war, kam mit seinem VW von der Straße ab.

Der Wagen schleuderte etwa 100 Meter hinter der Leitplanke her und prallte schließlich gegen einen Baum in der Böschung. Durch den heftigen Aufprall wurde der PKW völlig demoliert. Der junge Fahrer wurde nach ersten Angaben der Polizei schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die B54 musste während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten, die durch ein Abschleppunternehmen mit Kran durchgeführt wurden, für den Verkehr voll gesperrt werden.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Totalaussschaden und Verkehrsstörung

Neben dem schwerverletzten Fahrer des VW gab es nach ersten Informationen keine weiteren Verletzten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

