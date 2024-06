Sportlicher Höhepunkt: Mona Schmidt auf Platz 11 beim Europacup Speedklettern der Elite

(wS/sp) Netphen – Augsburg 24.06.2024 | Am vergangenen Wochenende fand im DAV Kletterzentrum Augsburg ein wahres Kletter-Highlight statt: der Europacup im Speedklettern. Die besten Athletinnen und Athleten Europas traten gegeneinander an und lieferten beeindruckende sportliche Höchstleistungen.

Besonders im Fokus stand Mona Schmidt aus Netphen, die in ihrem ersten Einsatz für die Deutsche Nationalmannschaft im Speedklettern einen bemerkenswerten 11. Platz belegte.

Mona Schmidt beeindruckt bei erstem Nationalmannschaftseinsatz

Mona Schmidt, die letztes Jahr bereits bei einem europäischen Jugendcup auf sich aufmerksam machte, wurde in diesem Jahr von den Bundestrainern für das Event des Internationalen Kletterverbands (IFSC) der Elite nominiert. Ein bedeutender Grund für ihre Nominierung war die diesjährige starke Verbesserung ihrer Bestzeit auf 8,64 Sekunden.

Im ersten Duell trat Mona gegen die Ukrainerin Sofia Tulchynska an. Trotz eines soliden Laufs kam sie nicht ganz in den Rhythmus und erreichte eine Zeit von 9,129 Sekunden. Im zweiten Lauf gegen ihre Nationalmannschaftskollegin Nele Thomas konnte sie ihre Zeit auf 9,01 Sekunden verbessern. Diese Leistung sicherte ihr letztlich den 11. Platz, womit sie als drittbeste deutsche Starterin hinter Julia Koch und Mina Schultz abschnitt. Leider reichte die Zeit nicht für den Einzug ins Viertelfinale. Beim Augsburger Wettkampf war es entscheidend, eine der acht schnellsten Zeiten zu erzielen, um ins Viertelfinale einzuziehen – unabhängig davon, ob der jeweilige Lauf gewonnen wurde.

Speedklettern auf dem Vormarsch in Deutschland

Speedklettern hat in Deutschland noch keine so lange Tradition wie in Ländern wie Russland, Asien, Osteuropa oder dem Nahen Osten. Dennoch gewinnt diese Disziplin kontinuierlich an Popularität, insbesondere seitdem Klettern bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 erstmals olympisch war. Beim Speedklettern klettern immer zwei Athleten gleichzeitig an parallelen Routen, der Bahn A und der Bahn B. Jeder Teilnehmer absolviert zwei Läufe, einen auf jeder Bahn. Ein gelungener Wettkampf mit strahlenden Gewinnern

Foto: privat

Der Europacup Speedklettern in Augsburg war nicht nur ein sportliches Ereignis von hoher Qualität, sondern auch ein Zeichen dafür, wie dynamisch und spannend diese Sportart ist. Auch wenn es nicht ganz für das Viertelfinale reichte, so hat Mona Schmidt mit ihrem 11. Platz bei ihrem Debüt für die Nationalmannschaft beeindruckt und ihr großes Talent im Speedklettern gezeigt.