TV Niederschelden – Erster Verein in Siegen-Wittgenstein wird Mitglied im Qualitätsbündnis Sport NRW

(wS/ks) Siegen 19.06.2024 | Der TV Niederschelden als Vorreiter in Siegen – Wittgenstein Siegen-Wittgenstein. (19.06.2024) In den vergangenen eineinhalb Jahren hat der TV Niederschelden die Qualifizierung zum „Qualitätsbündnis Sport NRW – gemeinsam gegen sexualisierte und interpersonelle Gewalt“ des Landessportbundes NRW durchlaufen und als erster Verein im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgreich abgeschlossen.

„Es ist erschreckend, wie hoch die Dunkelziffer der Sporttreibenden geschätzt wird, die sexualisierte oder körperliche Gewalt im Sport erleben. Unser Ziel ist daher, eine Kultur der Achtsamkeit in unserem Verein zu etablieren, um so insbesondere den rund 570 Kindern und Jugendlichen in unserem Verein eine möglichst sichere Umgebung zu bieten, in dem sie ihren Sport ohne Gewalterfahrungen ausüben können“, erläuterte Ingmar Schiltz, Vorsitzender des TV Niederschelden, die Motivation des Vereins, Mitglied im Qualitätsbündnis zu werden

Das Qualitätsbündnis, das auf einem umfassenden Präventionskonzept mit zehn zentralen Qualitätskriterien basiert, zielt darauf ab, jegliche Form von Gewalt im Sport zu verhindern. Diese Kriterien umfassen unter anderem die Einführung klarer Verhaltensregeln, die Sensibilisierung und Schulung von Vereinsmitgliedern sowie die Einrichtung effektiver Meldesysteme. Das Engagement des TV Niederschelden dient als leuchtendes Beispiel und hoffentlich als Anreiz für weitere Vereine im Kreis, sich ebenfalls diesem wichtigen Bündnis anzuschließen.

Bei sonnigem Wetter übergab Falk Heinrichs, Vorsitzender des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein, dem TV Niederschelden die Mitgliedsurkunde. „Wir sind sehr stolz darauf, dass der TV Niederschelden, als einer der größten Sportvereine in Siegen-Wittgenstein, als erster Verein den Schritt ins Qualitätsbündnis geschafft hat und damit eine Vorreiterrolle im Kampf gegen sexualisierte und interpersonelle Gewalt im Sport einnimmt“, erklärt Falk Heinrichs. „Mit dieser Mitgliedschaft setzt der TV Niederschelden ein starkes Zeichen für den Schutz und die Sicherheit seiner Mitglieder und aller am Sport Beteiligten.“ Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein wird den Verein in seinen Bemühungen umfassend unterstützen und fördert dieVerbreitung des Präventionskonzepts in der gesamten Region.

„Es ist schön zu sehen, mit wie viel Engagement die Verantwortlichen das Thema „Prävention“ im Verein voranbringen“, betont Vanessa Buck, Fachreferentin und Koordinierungsstelle des Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter und interpersoneller Gewalt im Sport. „Wir sind zuversichtlich, dass weitere Vereine diesem Beispiel folgen und den Kinderschutz in Ihren Strukturen verankern. Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu einer sichereren und respektvolleren Sportgemeinschaft.“ Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein gratuliert dem TV Niederschelden ganz herzlich zur Mitgliedschaft!



Falk Heinrichs, Vorsitzender des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein (4.v.l.), und Vanessa Buck, Fachreferentin und Koordinierungsstelle des Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter und interpersoneller Gewalt im Sport (r.), überreichten Ingmar Schiltz, Vorsitzender des TV Niederschelden (m.), und den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern gegen sexualisierte und interpersonelle Gewalt des TV Niederschelden, Sebastian Jacob (3.v.l.), Melissa Peter (4.v.r.) und Michael Sänger (3.v.r.) im Rahmen des Kleinkindersportfestes des TV Niederschelden die Urkunde und Plakette zur Mitgliedschaft im Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter und interpersoneller Gewalt im Sport. Es gratulieren Christian Peter, Ortsbürgermeister von Mudersbach (r.), und Ulrich Merzhäuser, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kirchen (2.v.l.).