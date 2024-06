Verkehrsbehinderungen am Samstag: Zwei Versammlungen und ein Autokorso angekündigt

(wS/ots) Siegen 21.06.2024 | Für den morgigen Samstag (22. Juni) sind bei der Polizei zwei Versammlungen an-gemeldet worden. Ein Anmelder führt wie an verschiedenen Samstagen zuvor auch einen Autokorso zu einer Sammlung verschiedener Themen durch. Die Versammlung beginnt um 13:00 Uhr auf dem Weidenauer Bismarckparkplatz. Ab ca. 14:00 Uhr beginnt dann der Autokorso in Richtung der Siegener Innenstadt und anschließend wieder zurück nach Weidenau. Diese Strecke wird zwei Mal gefahren. Das Versammlungsende ist für 17:00 Uhr geplant.

Am Unteren Schloss beginnt um 11:00 Uhr eine weitere Versammlung. Eine Anmelderin hat unter dem Thema „Stoppt den Gaza-Genozid. Wer schweigt, stimmt zu!“ angemeldet. Nach einer Auftaktkundgebung am Aufstellort findet ein Aufzug zum Bertramspark statt. Der Aufzug führt über die Kohlbettstraße – Löhrstraße – Löhrtor – Frankfurter Straße – Berliner Straße – Am Bahnhof – Europastraße – Sandstraße bis hin zum Bertramspark. Dort findet dann eine Abschlusskundgebung statt, die gegen 14:00 Uhr beendet sein soll.

Die Polizei begleitet die beiden Demonstrationen.

Aufgrund der beiden Versammlungen wird es im Bereich der Versammlungsräume zu Verkehrsbeeinträchtigen kommen. Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern zu den genannten Zeiten die Bereiche entsprechend zu umfahren.

Foto: Archiv wirSiegen.de