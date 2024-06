Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren in der Stadtbibliothek Siegen

(wS/si) Siegen 12.06.2024 | Mit großen Augen einer Geschichte lauschen und gleich in einer anderen Welt sein – Kinder ab vier Jahren können sich auf die nächste Vorlesestunde freuen.



Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, um 16.00 Uhr lesen Studenten und Studentinnen des Seminars für Anglistik der Universität Siegen aus zwei Bilderbüchern zum Thema „Munter in die Nacht“ vor. Im Anschluss an die Vorlesestunde wird gemeinsam gemalt oder gebastelt.

Die Vorlesestunde beginnt um 16.00 Uhr, der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Treffpunkt ist der Kinderbereich in der Stadtbibliothek Siegen, Markt 25, 57072 Siegen. Gruppen ab sechs Kindern sollten sich vorher unter der Telefonnummer (0271) 404-3021 oder per E-Mail an stadtbibliothek@siegen-stadt. de anmelden.

Jeder, der Geschichten liebt, ist herzlich willkommen zuzuhören!